عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على أندر لون لـ العيون في العالم

صدى البلد

العيون الخضراء هي أندر لون يمكن أن يتمتع به الإنسان، وربما الأكثر إبهارًا، فقليلون هم من يمتلكون هذا اللون، يشير هذا التصبغ الفريد إلى حدوث طفرة جينية قوية، والتي يجب أن تنشأ في مكان واحد.

txt

بابتسامة مستفزة.. أقوى جيش في العالم يحارب لعب الأطفال| فيديو

txt

الذكاء الاصطناعي يحل محل الأطباء في هذه الدولة .. تفاصيل

بالنسبة للعيون الزرقاء، وهو لون آخر مطلوب، يأتي هذا على طول ساحل البحر الأسود المذهل، على الأرجح في أوكرانيا، لكن بالنسبة للعيون الخضراء، يجب أن توجه انتباهك بعيدًا إلى أقصى الشرق، إلى أرض تُعرف باسم سيبيريا، في شمال روسيا، حيث الحياة باردة وصعبة، ولا يستطيع البقاء على قيد الحياة إلا الأقوياء، ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

يخبرنا العلم أنه تم العثور على عيون خضراء في سيبيريا منذ حوالي 2000 عام خلال العصر البرونزي، ولكن من غير الواضح ما هو لون العيون الخضراء الذي تظهره، ولكن مثل الطفرة الجينية التي أدت إلى العيون الزرقاء، فقد حدث بعض التغيير في المنطقة في مرحلة ما من التاريخ.

اليوم تم العثور على هذه الطفرة في منطقة مختلفة على الرغم من تركزها في منطقة صغيرة، ووفقا لورقة بحثية نشرت في المجلة الأوروبية لعلم الوراثة البشرية في عام 2013، فإن بعض الأفراد، الذين يوصفون بأنهم 'متماثلو الزيجوت'، هم أكثر عرضة لامتلاك عيون خضراء.

وقال الباحثون إن هذا يبدو أنه يعتمد إلى حد كبير على المنطقة التي يعيشون فيها، على سبيل المثال، في الوقت الحاضر، فإن الشخص الذي ينتمي إلى منطقة القوقاز - أجزاء من روسيا، وجورجيا، وأرمينيا، وأذربيجان لديه احتمالية أكبر للولادة بعيون خضراء مقارنة بشخص يعيش في آسيا الوسطى على سبيل المثال.
التفسير الذي اقترحه مؤلفو الورقة، الأساتذة شيلا أوليفي، وماسيمو ميزافيلا، وباولو جاسباريني، هو "الوجود المحتمل لأشكال متعددة خاصة بالسكان والتي قد تتفاعل مع جينات HERC2 وOCA2 وبالتالي تساهم في الأنماط الظاهرية".

txt

العثور على البليوصور شقيق الديناصور.. ما القصة؟

txt

أكثر من مليون أمريكي مهددون بالخطر .. لهذا السبب

بمعنى آخر، يعمل نوع معين من الجينات مع أنواع محددة من الجينات الأخرى لإنشاء تفاعل فريد وهو اللون الأخضر، واقترح آخرون، مثل المؤرخين، تفسيرا أبسط: آلاف السنين من العيش في بوتقة جغرافية.

يقولون إن القوقاز، كونها الطريق القديم الرئيسي لأولئك الذين يسافرون ويتاجرون ويستعمرون ويحاربون بين الشرق والغرب وآسيا وأوروبا، أصبحت مكانًا تتصادم فيه مجموعة متنوعة من الأجناس وألوان البشرة والعيون.

تشير التقديرات إلى أن اثنين بالمائة فقط من سكان العالم لديهم عيون خضراء، وربما تكون إحدى أكثر ميزات اللون الرائعة هي قدرته الشبيهة بالحرباء على تغيير الأشكال حسب ظروف الإضاءة.

في الضوء الساطع، يمكن أن تبدو العيون الخضراء أكثر حيوية وكثافة، بينما في الضوء الرمادي قد تبدو زرقاء.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه اعتمادًا على التركيب الجيني للشخص ذي العيون الخضراء، فإن الأشكال والاختلافات في الأضواء المختلفة تكون فريدة لهذا الشخص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

العثور على البليوصور شقيق الديناصور.. ما القصة؟

أكثر من مليون أمريكي مهددون بالخطر .. لهذا السبب

بابتسامة مستفزة.. أقوى جيش في العالم يحارب لعب الأطفال| فيديو

الذكاء الاصطناعي يحل محل الأطباء في هذه الدولة .. تفاصيل

البشر يسيطرون على القمر بالكامل ويغيرون بيئته.. كيف ذلك؟

دراسة: تغير المناخ يسبب حوادث الطائرات

علامات بسيطة تشير لـ وجود مرض خطير.. تفاصيل

بعوض مجمد منذ 130 مليون سنة يكشف مفاجأة غريبة..تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد إحالتها للتحقيق.. ما عقوبة لبلبة لتصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية؟

أمطار وبطاقات منتهية.. تحركات عاجلة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتسيير عملية التصويت

ترتيب الأهلي فين.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

رشوان توفيق لـ"صدى البلد": السيسي قلبه خاشع لله ويمنحه الحكمة في قراراته

بجاحة إسرائيلية.. تل أبيب تتهم الأمم المتحدة بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

القوات الأمريكية تحت القصف.. استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بهجمات صاروخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان يسرا وتثير الجدل بالفيسبوك

بوزن زائد.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

منكب الجوزاء.. العالم يشهد واقعة فلكية تحدث مرة واحدة في العمر الليلة

أسرار الإسكندرانية.. طريقة عمل الفول بالطماطم

فيديو

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ