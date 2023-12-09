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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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منوعات

الذكاء الاصطناعي يحل محل الأطباء في هذه الدولة .. تفاصيل

صدى البلد

أصبح الذكاء الاصطناعي يتحكم شيئًا في شيء في جوانب حياتنا المختلفة، فقد يشير العلماء إلى إن الذكاء الاصطناعي أصبح بإمكانه أن يوفر "الرأي الثاني النهائي" في تحليل  الأشعة السينية وذلك لأنه جيد مثل الأطباء.


الاختبارات التي تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي على ملايين عمليات الفحص القديمة شخصت الحالات بدقة على الأقل مثل أطباء الأشعة بنسبة 94 في المائة من الوقت، بحسب ما نشرت صحيففة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشير الدراسة المشتركة التي أجرتها جامعة وارويك وكلية كينجز كوليدج في لندن إلى أنها قد تكون حيوية  ودقيقة في تجنب الخطأ البشري عند فحص نتائج المرضى.

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ويستطيع برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه مسح الأشعة السينية بمجرد التقاطها، فهم مدى خطورة كل حالة والإبلاغ عن الحالات الأكثر إلحاحًا على الفور.

واقترح مؤلفو الدراسة أنه يمكن استخدامه لفحص الأشعة السينية، مما يوفر الوقت للأطباء المشغولين للتركيز على المرضى الأكثر خطورة والمساعدة في التعامل مع النقص المزمن في موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وجدت دراسة حديثة أجرتها الكلية الملكية لأخصائيي الأشعة أن نقص الموظفين المتخصصين يؤدي إلى فترات انتظار أطول وتأخير في العلاج في جميع مراكز علاج السرطان في المملكة المتحدة تقريبًا.

قام الباحثون أولاً بتغذية نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى X-Raydar - بما يقرب من ثلاثة ملايين فحص تاريخي للصدر من 1.5 مليون مريض ثم علموه التحقق من 37 حالة محتملة.

وقد تبين أن البرنامج الذي يشير إلى أي تشوهات مع وجود فرصة مئوية لوجودها بنفس الدقة أو أكثر دقة من تحليل الطبيب بالنسبة لـ 35 حالة من أصل 37، وقال الدكتور جيوفاني مونتانا، أستاذ علوم البيانات في جامعة وارويك والمؤلف الرئيسي: "تم تدريب هذا البرنامج على ملايين الأشعة السينية وهو دقيق للغاية".


وأضاف:"إنه يزيل عناصر الخطأ البشري الذي لا مفر منه، والتحيز. إذا تمت إحالة مريض لإجراء أشعة سينية يعاني من مشكلة في القلب، فسيركز الأطباء حتمًا على القلب بدلاً من الرئتين".

"هذا أمر مفهوم تمامًا ولكنه ينطوي على خطر حدوث مشكلات لم يتم اكتشافها في مجالات أخرى. هذا الذكاء الاصطناعي يزيل هذا التحيز البشري - إنه الرأي الثاني النهائي".

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وبما أن نصف الأشعة السينية لم تجد أي تشوهات، فقد اقترح أن الأداة يمكن استخدامها أيضًا كأداة فحص، مما يسمح لأخصائيي الأشعة بالتركيز على الاختبارات الأكثر تحديًا وحرجة بدلاً من ذلك.

وقال البروفيسور فيكي جوه، المؤلف المشارك من كلية كينجز كوليدج في لندن: "برامج الذكاء الاصطناعي المتاحة لنا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لديها نطاق محدود فقط. ستكون برامج الذكاء الاصطناعي الشاملة مثل هذه هي مستقبل الطب، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي كطيار مساعد للأطباء المشغولين".

وأشار:"ومع النقص الحاد في أطباء الأشعة في المملكة المتحدة، فإن مثل هذه البرامج ستسهل الترجمة الفورية وتقلل من التأخير في التشخيص والعلاج".

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