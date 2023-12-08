فيروس شديد الفتك يثير الذعر بسبب تفشيه المقلق في أمريكا.. ما القصة؟

طلب من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية إجراء الأبحاث عن أكثر الأنواع فتكا من جدري القرود، وذلك وسط أسوأ تفشي على الإطلاق في الكونغو.

حذر تنبيه صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأطباء من اختبار المرضى بحثًا عن الفيروس إذا كانوا قد عادوا مؤخرًا من المنطقة وتظهر عليهم علامات العدوى.

كما نُصح الأمريكيون الذين يسافرون إلى المنطقة يوم الأربعاء بالبحث عن الطفح الجلدي واتخاذ احتياطات معززة مثل تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا في قبضة تفشي مرض جدري القرود، أو الجدري، والذي يُشتبه في أنه أدى إلى إصابة ما يقرب من 13000 شخص وتسبب في وفاة 581 شخصًا.

يتم تحفيزه عن طريق سلالة أكثر فتكا من الجدري تسمى Clade I، والتي تسبب حالات عدوى أكثر خطورة وتكون قاتلة في واحدة من كل عشر حالات، وكان سبب تفشي المرض في العام الماضي هو مرض الجدري الأكثر اعتدالاً من النوع Clade II، والذي نادراً ما يكون مميتاً.



وفي تنبيهها الصحي، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة في الولايات المتحدة حتى الآن، على الرغم من أنها لا تستبعد احتمال ظهورها في المستقبل، وقد فوجئ مسؤولو الصحة بتفشي مرض جدري القرود في العام الماضي، مما أدى إلى تدافع مفاجئ للتطعيمات والعلاجات.



وجاء في التنبيه ما يلي: "بالنسبة للمرضى الذين يسافرون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في غضون 21 يومًا من ظهور المرض، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأطباء بإجراء اختبار الجدري".

وأضافوا:"لا يوجد خطر معروف لفيروس Clade I mpox في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن مركز السيطرة على الأمراض يواصل التوصية بتطعيم الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بالجدري بجرعتين من لقاح JYNNEOS".

"إذا تلقى شخص لديه عوامل خطر الإصابة بمرض الجدري جرعة واحدة فقط، فيجب أن يتلقى جرعة ثانية في أقرب وقت ممكن لأن الجرعتين توفران حماية أكبر".

فيما أظهرت الاختبارات التي أجريت في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأول مرة أن Clade I mpox ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي - بنفس الطريقة التي انتشر بها الجدري في العام الماضي.

ويقول الأطباء إن المرضى يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وآفات جلدية مليئة بالقيح وطفح جلدي أكثر خطورة، كما تم اكتشاف حالة لدى رجل بلجيكي الشهر الماضي سافر مؤخرًا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تشير الإحصاءات إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية يعيشون في الولايات المتحدة، خاصة في تكساس وأريزونا ونيويورك وكنتاكي، ودقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ناقوس الخطر بشأن تفشي المرض في مارس 2023، وسط تقارير عن حالات من مقاطعة كوانغو في جنوب غرب البلاد.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع، إذا لم تتم السيطرة عليه، سيشكل خطرا كبيرا لتفشي المرض على المستوى الدولي، وأضافوا أن هذه قد يكون لها عواقب قد تكون أكثر خطورة من تلك التي تؤثر على العالم منذ عام 2022.