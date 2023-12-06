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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لوح حجري ملعون إلهيًا بحجم طابع بريد يكشف اسمًا عبريًا عن الله

اللوح الحجري
اللوح الحجري

يمكن أن يحمل لوح قديم بحجم طابع بريدي أقدم نقش للاسم العبري لله  وهو "يهوه"، ويعتقد علماء الآثار الدوليون أن الورقة الصغيرة المطوية من الرصاص التي تم العثور عليها في الضفة الغربية تم إنشاؤها قبل 3200 عام على الأقل، وتحتوي على نص يدعو الله أن يلعن أي شخص يخالف كلمته.

إذا تم تأكيده من خلال الأبحاث المستقبلية، فإن هذا الاكتشاف سيجعله أقدم بحوالي 2000 عام من الاكتشاف السابق لوح ميشا ستيل، الذي يعود تاريخه إلى 840 قبل الميلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قام الفريق بترجمة الحروف الـ 48 كما يلي: "ملعون، ملعون، ملعون، ملعون من قبل الرب"، تم العثور على اللوح في جبل عيبال التوراتي، والذي يُقال إنه موجود في أرض الميعاد، ويمكن أن يحتوي على كتابة أقدم من أي نقش عبري معروف".

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تم اكتشاف القطعة الأثرية الصغيرة أثناء أعمال التنقيب في جبل عيبال، الذي سمي في الكتاب المقدس كجزء من هروب بني إسرائيل من مصر القديمة.

كما عاد فريق مؤخرًا إلى الموقع في جبال السامرة، الواقعة على بعد حوالي 31 ميلاً شمال القدس، لمواصلة عمل زرتال، وقال سكوت ستريبلينج، مدير معهد الدراسات الأثرية في كلية الكتاب المقدس في تكساس: "إن هذه الأنواع من ألواح اللعنة معروفة جيدًا في الفترتين الهلنستية والرومانية، لكن الفخار المكتشف في زرتال يرجع تاريخه إلى العصر الحديدي الأول والعصر البرونزي المتأخر، لذلك ومن المنطقي أن اللوح مشتق من إحدى هذه الفترات السابقة. ومع ذلك، أذهلني اكتشافنا لنقوش من العصر البرونزي المتأخر".

وعثر علماء الآثار على اللوح في عام 2019 بين المواد المهملة من بعثة زرتال الاستكشافية التي استمرت لمدة 17 عامًا، وهو شريط واحد من الرصاص، مطوي إلى نصفين، وعند فصله، سيشبه كتيبًا صغيرًا مكونًا من صفحتين  لكن فتحه قد يؤدي إلى إتلافه.

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يتكون النقش من 48 حرفًا في مجموعة مكونة من 14 كلمة، والتي تظهر في ثلاثة أنماط صيغة، والتي تقرأ بالكامل: 'أنت ملعون من قبل الله، ملعون، سوف تموت ملعونًا، ملعونًا، ملعون منك هو ملعون من يهوه".

ووجد الباحثون أن مصطلح 'arur'، الذي يعني "ملعون" ظهر 12 مرة على كل جانب يسمى 'الخارجي' و'الخارجي ب' - ستة على كل جانب، ويبدو أن المبدع كتب في اتجاهات مختلفة: من اليسار إلى اليمين، ومن اليمين إلى اليسار، ومن الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى، والخطوط البديلة.

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