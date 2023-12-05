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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذهب الأبيض.. كنز عالمي يسبح أسفل بحيرة في أمريكا

صدى البلد

تشير توقعات إلى بحيرة كاليفورنيا قد تكون موجودة فوق أكبر منجم للذهب الأبيض في العالم.

وكتظ بحر سالتون في جنوب كاليفورنيا، بالشركات الكبيرة والصغيرة التي تبحث عن طرق فعالة من حيث التكلفة لاستخراج الليثيوم المذاب في المياه شديدة الملوحة الساخنة التي تتدفق تحت النقطة الجنوبية للبحيرة.

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وفي دراسة جديدة اجرتها وزارة الطاقة (DOE) وجدت أن الحوض يحتوي على كمية أكبر من الليثيوم، الذي يطلق عليه اسم الذهب الأبيض؛ بسبب مظهره الأبيض الفضي الناعم، أكثر مما كان مقدرا في السابق.

ووجدت الدراسة أنه من الممكن أن يكون هناك 18 مليون طن من المعدن القابل للاستخراج، وهو ما يكفي لتلبية طلب الولايات المتحدة على المعدن الثمين لعقود من الزمن.

وسبق أن وصف حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بحر سالتون، بأنه المملكة العربية السعودية لتعدين الليثيوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار إلى أن هذا الرقم الذي يحتويه بحر سالتون من الليثيوم، سيجعله الخزان الأكبر في العالم، متجاوزًا تشيلي (9 ملايين طن متري).

ويبلغ سعر الطن الواحد من الليثيوم حاليًا 29 ألف دولار، مما يجعل قيمة العرض في بحر سالتون تزيد عن 540 مليار دولار.

وقالت وزارة الطاقة إنها يمكن أن تدعم أكثر من 375 مليون بطارية للسيارات الكهربائية.

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ويعد الليثيوم عنصرا حاسما في البطاريات التي تشغل كل شيء بدءا من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وهيمنت الصين على السوق لعقود من الزمن لأن 90% من المعدن المستخرج يتم تكريره في البلاد.

وقال جيف ماروتيان، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة: "الليثيوم أمر حيوي لإزالة الكربون من الاقتصاد وتحقيق أهداف الرئيس بايدن المتمثلة في اعتماد السيارات الكهربائية بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030".

ويؤكد هذا التقرير الفرصة التي لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل لبناء صناعة الليثيوم المحلية مع التوسع أيضًا في توليد الكهرباء النظيفة والمرنة.

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