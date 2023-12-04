الذكاء الاصطناعي يعيد الموتى إلى الحياة.. كيف ذلك؟

في مشهد يبدو عاديًا يتحدث أربعة من أبناء العمومة الصغار مع جدتهم سميث عبر رابط فيديو يسألونها وتجيب عليهم بكل ود وأريحية، ولكن ما لم يكن عاديًا هو أن الجدة التي تجيب وتضحك متوفية قبل أسابيع.

ليكن وراء هذا المشهد وقدرة الجدة المتوفية على التحدث مع أحفادها هي التكنولوجيا الجديدة التي تسخر قوة الذكاء الاصطناعي لإعادة الموتى من وراء القبر بشكل افتراضي، فقد تقدم عدد متزايد من الشركات الناشئة، التي يطلق عليها اسم "تكنولوجيا الحزن" أو "استحضار الأرواح الرقمية"، خدمات تعد بالحفاظ على ذكريات الأحباب المفقودين حية إلى الأبد.

بعضها، مثل تلك التي تستخدمها الجدة سميث، تعتمد على مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا حول الموضوع، ويمكن للأقارب بعد ذلك طرح الأسئلة عليهم، من خلال واجهة الذكاء الاصطناعي التي تحدد الاستجابة المناسبة بسلاسة وعلى الفور اعتمادًا على ما تم طرحه.

على الرغم من أن السيدة سميث تحدثت عبر شاشة الفيديو، إلا أن آخرين يستخدمون نفس التكنولوجيا ظهروا مرة أخرى كصور ثلاثية الأبعاد متحركة، هذه هي سرعة التغيير التي تدعمها ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح ما كان في السابق من الخيال العلمي حقيقة واقعة.

في الواقع، قبل عقد من الزمن فقط، ظهرت إحدى حلقات الدراما البائسة Black Mirror، التي تضمنت مؤامرة تلجأ فيها امرأة شابة تدعى مارثا إلى الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء نسخة رقمية من صديقها آش بعد مقتله في حادث سيارة.

يتم ذلك باستخدام جميع اتصالاته السابقة عبر الإنترنت وملفاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغت ذروتها في إنشاء جهاز android يشبه آش، وفي حين أن هذه الخطوة الأخيرة لا تزال بعيدة بعض الشيء، إلا أن الحياة تقلد الفن بالفعل.

من خلال التعلم من لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية والمواد الأخرى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة إنشاء نسخة من الفرد تبدو أو تتحدث أو تتفاعل مثل الشخص الحقيقي، يتراوح نطاق تقنيات الحزن من روبوتات الدردشة البسيطة إلى الصور الرمزية المتطورة التي تحاكي شكل وصوت المتوفى.

"بعد وفاة والديك، يمكنك مقابلتهم في السحابة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، للتخفيف من آلام وفاة أحبائك"، هكذا وعدت إحدى الشركات الكورية الجنوبية التي قامت بالفعل "بلم شمل" عدد من الأفراد الثكالى بصور واقعية للغاية، وهي نسخة تم إنشاؤها بالفيديو لأحبائهم.

يبدو الأمر جيدًا من الناحية النظرية، ولكن في الحياة الواقعية، يثير طرح تقنية الحزن أسئلة أخلاقية ويؤدي إلى انقسام الآراء.، فيقول أولئك الذين استفادوا من هذه الخدمات الجديدة إنها توفر وسيلة قيمة للحفاظ على الذكريات وتفاصيل الحياة ونقلها والتي كانت ستُنسى لولا ذلك، ويقولون أيضًا إن بإمكانهم توفير الراحة لمن يستخدمونها بنفس الطريقة التي يحدث بها النقر فوق ألبوم الصور أو مشاهدة مقطع فيديو منزلي.

ولكن من بين المخاوف بشأن التكنولوجيا الجديدة هو القلق من أنه من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح، ستجعل شركات التكنولوجيا عروضها 'إدمانية' قدر الإمكان، بحيث يمكن فرض رسوم على الأقارب المكلومين مرارًا وتكرارًا لرؤية أحبائهم المتوفين، بدلاً من رؤية أحبائهم المتوفين، ببساطة دفع رسوم ثابتة.

هناك أيضًا تحذيرات من أن واقعية الصور الرمزية قد تجعل من الصعب على الثكالى أن يتصالحوا مع خسارتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشباب.