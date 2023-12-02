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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بيئة عمل شديدة الخطورة.. عاملون في شركة جيف بيزوس يقتربون من الموت

جيف بيزوس
جيف بيزوس

في سباق الذهاب إلى الفضاء بين الشركات الخاصة، هناك أناس يتعرضون للخطر بشكل دائم دون حماية من شركاتهم التي يعملون لصالحها، فقد كاد مهندس في شركة بلو أوريجين لرحلات الفضاء المملوكة لجيف بيزوس أن يختنق حتى الموت أثناء عمله تحت محرك صاروخي تجريبي بسبب قواعد السلامة المتراخية.

كما أوضحت الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد الشركة أن البدلة المتفجرة ثقافة الشركة السامة، حيث أجبرت الإدارة الموظفين على التصرف بأنفسهم وتجاهل قواعد السلامة، بما في ذلك نوبات العمل المتعددة على مدار 24 ساعة.

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ويقال أن الأحداث وقعت بين عامي 2020 و2022، عندما كانت شركة Blue Origin تتسابق للوفاء بعقود حكومية أمريكية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

رفع المدعي كريج ستوكر الدعوى القضائية، التي زعم فيها أيضًا فصله غير المشروع الذي حدث بسبب شكاواه بشأن مشكلات تتعلق بالسلامة.

أدار ستوكر مشروع المحرك الصاروخي Blue Origin BE-4 لمدة عامين حتى أكتوبر 2022، عندما تم فصله من العمل دون سبب.

ووفقًا للدعوى القضائية، أُمر ستوكر وآخرون بحجب المعلومات حول تأخيرات الإنتاج والتسليم عن شركة United Launch Alliance، التي من المفترض أن تطير مركبة الإطلاق Vulcan الخاصة بها BE-4.

زعمت الدعوى القضائية التي رفعها ستوكر أن شركة Blue Origin انتقمت منه لأنه أطلق صافرة الإنذار بشأن قضايا السلامة وثقافة الشركة التي خلقتها، وزعم في الدعوى القضائية أن الرئيس التنفيذي آنذاك روبرت سميث دفع الفريق إلى 'انتهاك إجراءات وعمليات السلامة بشكل متكرر من أجل الوفاء بمواعيد نهائية غير معقولة".

وعندما تحدث مشكلات حتمًا بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلامة، ينفجر سميث في العاملين وفقًا للمدعي كريج ستوكر، وقد انفجرت إحدى طائرات BE-4 التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار في كرة نارية أثناء اختبار روتيني في يونيو من هذا العام، مما زاد من التأخير المحبط في تطوير المحرك.

وقال ويل ريد، محامي ستوكر :"يبدو أن هناك مشكلة ثقافية بالشركة"،

ترسم هذه الادعاءات صورة لشركة تقدر المواعيد النهائية على سلامة الموظفين، وقد تم تعليق ستوكر لمحاولته التحدث لحماية زملائه الموظفين، منتهكًا قوانين كاليفورنيا التي تحمي المبلغين عن المخالفات الذين يثيرون المخاوف.

زعمت الدعوى أن شكاوى ستوكر لم يتم تجاهلها فحسب، بل تجاهلت النساء في القيادة مخاوفه وتوقعن منه أن يبتسم ويتحمل ذلك لأنه رجل، وتم تقديم الدعوى من قبل شركة المحاماة Shegerian and Associates في المحكمة العليا في كاليفورنيا للمنطقة المركزية بمقاطعة لوس أنجلوس في 27 نوفمبر.

وفي واحدة من أكثر الادعاءات إثارة للصدمة، قال ستوكر إن أحد زملائه موظفي بلو أوريجين كاد أن يختنق أثناء العمل تحت فوهة المحرك أثناء عملية تطهير النيتروجين في صيف عام 2022.

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تستخدم هذه العملية النيتروجين لإزالة أي وقود أو أكسجين أو رطوبة متبقية من خطوط وقود محرك الصاروخ، غاز النيتروجين غير قابل للاشتعال، لكنه يمكن أن يخنق الناس إذا كان ما يكفي منه يملأ مساحة مغلقة.

وزعمت الدعوى القضائية: "على الرغم من حقيقة أن ممارسات الصناعة تتطلب حواجز وأنظمة إشعار في المناطق الخاضعة لعمليات تطهير النيتروجين لتوعية الموظفين بالخطر الوشيك، لم يكن أي من هذه الأنظمة موجودًا في ذلك الوقت".
وقع هذا الحادث بعد وقت قصير من إثارة ستوكر مخاوفه الأولى مع قيادة الشركة، ووفقًا للدعوى القضائية، قدم ستوكر شكواه الأولية بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة في اجتماع مع ليندا كوفي، نائب رئيس وحدة أعمال المحركات، وماري بلونكيت، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية، في مايو 2022.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، أرسل ستوكر بريدًا إلكترونيًا إلى Cova وPlunkett 'للتأكيد والإبلاغ عن المخاوف الخطيرة الأخرى المتعلقة بسلوك الرئيس التنفيذي سميث وبيئة العمل العدائية الحالية التي كانت تعيق قدرة Blue Origin على العمل بأمان أو كفاءة أو كفاءة'، وفقًا لما ورد في دعوى قضائية.

في رسالة البريد الإلكتروني، اشتكى ستوكر من أنه بدلاً من التحرك بسرعة أكبر بسبب إلحاحات سميث، فقد أهدر هو وفريق قيادته الوقت والطاقة في تنظيف الرئيس التنفيذي.

وجاء في الدعوى القضائية: "إننا نقضي وقتًا طويلاً في تهدئة الأمور، وإعادة بناء الروح المعنوية، وإصلاح الضرر، ومنع الناس من المبالغة في رد الفعل تجاه الاتجاه لانتهاك السياسات والإجراءات وتوجيههم في اتخاذ القرارات الصحيحة".

وفي أوائل عام 2023، أفاد أيضًا أنه في مناسبتين على الأقل، طُلب من الفرق العمل في نوبات عمل على مدار 24 ساعة، وزعم أن التعب والإرهاق الناتجين عن ذلك أدى إلى أخطاء تطلبت وقتًا وطاقة إضافية لتصحيحها.

تم تعيين ميليسا بيتي، المدير الأول للموارد البشرية في شركة Blue Origin، لقيادة التحقيق في شكاوى ستوكر، وفقًا للدعوى القضائية، وقد التقت مع ستوكر في مايو ويونيو من عام 2022 لمناقشة شكاواه. وبما أن الأمر يتعلق بالرئيس التنفيذي، فقد تم تسليمهم إلى محامٍ خارجي، كما قيل لستوكر.

وزعم ستوكر أنه في الوقت الذي أعقب تقديم شكواه، انتقمت الشركة منه، وزعم أنهم سعوا جاهدين إلى إحراج ستوكر أمام أقرانه من خلال حرمانه من مكان عمل دائم في مكتب الشركة في لوس أنجلوس.

وظل ستوكر يشكو من مشكلات تتعلق بالسلامة وثقافة الرفض المحيطة به، حتى تم إخباره في أكتوبر 2022 أنه تم فصله بدون سبب  وفقًا للدعوى القضائية.

وقال ريد لموقع DailyMail.com إنه بغض النظر عن الأسباب المعلنة للشركة، فإن إنهاء عمل ستوكر كان له مظهر الانتقام، حيث حصل على تقييمات جيدة للأداء، ولكن بعد أن بدأ في الشكوى من الشركة، تم فصله من العمل دون سبب.

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عندما تم تعليقه، أُبلغ ستوكر بأنه لم يرتكب أي خطأ، ولم يتم اتهامه بأي سوء سلوك. وتلقى لاحقًا عرضًا لإنهاء الخدمة وصفه في الدعوى القضائية بأنه سيء، وقال ريد: "لا ينبغي عليك التخلص من الموظفين الجيدين، الذين يحاولون حماية الموظفين الآخرين، مثل القمامة".

هذه الدعوى القضائية ليست الأولى التي يسمع بها العالم عن قضايا الإدارة والقيادة في Blue Origin، في أكتوبر 2021، ظهرت تقارير تفيد بأن الشركة عانت من 'ثقافة الإخوان' السامة والمختلة.

ولكن في حين زعمت الموظفات في ذلك الوقت وجود بيئة سامة للنساء، قالت بدلة ستوكر إنها سامة للرجال أيضًا، وفي سبتمبر من هذا العام، استقال سميث من منصب الرئيس التنفيذي.

وطالب ستوكر شركة Blue Origin بدفع تعويضات عن إجمالي 12 مطالبة منفصلة تتضمنها الدعوى القضائية، وطالب بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، ولم يكشف ريد عن المبلغ الذي كان يسعى إليه موكله في الدعوى.

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