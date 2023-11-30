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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تشاهد أفلامك وأنت نايم.. دولة تقييم أغرب صالة سينما في العالم

صدى البلد

أسرة  في الهواء الطلق وشاشات عرض عملاقة على الشواطىء هذا ما ستصبح عليه شكل السينما  في مدينة سيدني بـ أستراليا، حيثتستعد لتكن صالات العرض مختلفة هذا العام.


 

فقد سيتم نقل السينما Mov'in Bed إلى متنزه Barangaroo Harbour في سيدني وتحويل المنطقة مؤقتًا إلى شاطئ حضري.


 

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سيكون الموقع مفتوحًا من 13 يناير حتى 14 أبريل، مع العروض كل يوم أربعاء إلى الأحد، ليستمتع عشاق الأفلام بأمسية من العشاء اللذيذوالفشار والمشروبات أمام شاشة يبلغ طولها 15 مترًا، وهي الأكبر في أستراليا.


 

يمكن لسكان سيدني اختيار تذكرة دخول عامة 18 دولارًا وإحضار منشفة الشاطئ للجلوس عليها، أو اختيار ترقية تجربتهم إلى سريرلشخصين  مقابل 89 دولارًا أو ثلاثة أشخاص مقابل 119 دولارًا.


 

وستضم السينما على 150 سريرًا بحجم كبير ودي جي، بالإضافة إلى الكثير من الأطعمة والمشروبات الساخنة المتوفرة.


 

يقع المكان في هاربور بارك وبجوار Crown Towers، ويمكن الوصول إليه بسهولة، كما أن السينما لا تحدد أماكن للجلوس بل تعتمد  علىالوصول مبكرًا لتأمين مقاعدك المثالية.


 

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كما أن الإعداد سيتضمن سماعات رأس مانعة للضوضاء لأولئك الذين يشعرون بالقلق منالضيوف الصاخبين أو نسيم البحر.


 

ستقوم السينما بإدخال فترات استراحة في الأفلام الطويلة لضمان حصول الضيوف على الوقت الكافي للانتعاش بين الأحداث.

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