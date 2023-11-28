لمدة 50 ثانية.. ناسا تستقبل وترسل رسائل إلى الفضاء| ما القصة؟

نجحت وكالة ناسا في إرسال رسالة لمسافة تزيد عن 10 ملايين ميل في أبعد عرض للاتصالات الليزرية، واستغرقت الرسالة حوالي 50 ثانية ليتم إرسالها إلى الأرض من الفضاء.

ستسمح هذه التكنولوجيا لوكالة ناسا يومًا ما بإعادة اكتشافات من أعماق الفضاء والمساعدة في كشف أسرار الكون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

تم إطلاق مركبة الفضاء Psyche التابعة لوكالة الفضاء في منتصف شهر أكتوبر، وهي الآن في طريقها لإلقاء أول نظرة بشرية على كويكب معدني يقع بين مداري المريخ والمشتري.

سيتم بعد ذلك إرسال المركبة الفضائية أكثر من 2.2 مليار ميل إلى الفضاء للوصول إلى موطنها الجديد في الجزء الخارجي من قاعدة الكويكب الرئيسية، ويوجد على متن الطائرة عرض توضيحي لتكنولوجيا الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق، أو DSOC.

ويعد بأن يكون بمثابة اتصال ليزري ذي نطاق ترددي عالٍ لوكالة ناسا لإعادة إرسال الاتصالات إلى الأرض باستخدام ليزر غير مرئي قريب من الأشعة تحت الحمراء.

يمكن لليزر إرسال بيانات بسرعة تتراوح بين 10 إلى 100 ضعف سرعة أنظمة الموجات الراديوية التقليدية التي تستخدمها ناسا في مهام أخرى، يمكن أن يستخدم البشر هذا يومًا ما على المريخ للتواصل مع الأرض.

تقول ناسا إنها حققت ما يسمى بـ "الضوء الأول" وهو اتصال ناجح من مسافة 10 ملايين ميل تقريبًا، وقد استقبله تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، كاليفورنيا.

وقالت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية لمديرية مهام تكنولوجيا الفضاء في وكالة ناسا: "إن تحقيق الضوء الأول هو أحد المعالم الهامة العديدة لـ DSOC في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق نحو اتصالات ذات معدل بيانات أعلى قادرة على إرسال المعلومات العلمية'. صور عالية الوضوح ومقاطع فيديو متدفقة لدعم القفزة العملاقة التالية للبشرية: إرسال البشر إلى المريخ".

سيقوم فريق DSOC بمراقبة المدة التي تستغرقها رسائل الليزر للانتقال عبر الفضاء، فأثناء الضوء الأول، استغرق الليزر 50 ثانية فقط للانتقال من Psyche إلى الأرض، وفي أبعد مسافة بين المركبة الفضائية والأرض، من المتوقع أن يستغرق الليزر 20 دقيقة للانتقال في اتجاه واحد.