آثار عمرها 2800 عام تجرفها الأمواج في مصر.. ما القصة؟

تعد مدينة أتلانتس المفقودة مكانًا غامضًا أثار اهتمام المؤرخين وعلماء الآثار لمئات السنين، حيث تم ذكرها لأول مرة من قبل الفيلسوف اليوناني القديم أفلاطون منذ حوالي 1600 عام عندما وصفها بأنها إمبراطورية بحرية حكمت الأجزاء الغربية من العالم.

لم يكن يكتب من واقع تجربة أو من خلال قصة سمعها: لقد اخترع أتلانتس ككيان خيالي بحت لنقل رسالة، ولكن هذا لم يمنع عددًا لا يحصى من الأشخاص من محاولة فك الشفرة والعثور على أتلانتس الحقيقية.

ولعل أكثر ماكان هو ميناء ثونيس هيراكليون، وهو ميناء مصري قديم سرعان ما استسلم للبحر حيث عثر علماء الآثار على عدد لا يحصى من الآثار والمصنوعات اليدوية المثيرة للاهتمام.

ذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية في تقرير لها أسرار وتفاصيل عن المدينة المغمورة في المياه، فقد تقع ثونيس هيراكليون بالقرب من المصب القانوني لنهر النيل، وكانت مركزًا تجاريًا رئيسيًا قبل تأسيس الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد عندما وصل اليونانيون.

تاريخها أسطوري، حيث يشير الكتبة القدماء إلى أن تأسيسها يعود إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وفي الأيام الأخيرة للفراعنة المصريين، كانت ثونيس هيراكليون ذات أهمية قصوى للإمبراطورية المتدهورة، على الرغم من أن زوالها كان مكتوبًا في النجوم بغض النظر عما إذا كان الفراعنة قد سقطوا أم لا.

كان مصير ثونيس هيراكليون يقع على عاتق الطبيعة، حيث مع مرور الوقت، ضعفت المدينة بسبب مجموعة من الزلازل والتسونامي وارتفاع منسوب مياه البحر.

في مرحلة ما، حوالي عام 100 قبل الميلاد، على الأرجح بعد حدوث فيضان شديد، أفسحت الأرض التي بنيت عليها ثونيس هيراكليون المجال لتسييل التربة، وهي عملية تصبح من خلالها الأرض الصلبة سائلة.

ومن المعروف أن الزلازل تسبب مثل هذه الظواهر الطبيعية، وقد أبلغ المؤرخون القدماء عن هزات أرضية وموجات مدية خلال فترة غمر ثونيس هيراكليون.

من المعروف أن التربة الواقعة حول الحوض الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ​​ على طول ساحل مصر معرضة للتسييل، وقد انهارت المباني المصنوعة من الطين الصلب في ثونيس هيراكليون بالكامل في الماء.

بينما فر الكثيرون وانتقلوا إلى أماكن أخرى، بقي عدد قليل من سكان المدينة في أماكنهم خلال العصر الروماني اللاحق وبداية الحكم العربي، ولكن بحلول نهاية القرن الثامن الميلادي، كان كل ما تبقى من ثونيس-هرقليون قد استسلم تمامًا للحكم العربي .

بقيت المدينة على هذا الحال لمدة 1200 عام مذهلة، دون أن يزعجها أحد، حيث غطت الرمال وغيرها من الحطام بقاياها، مما يعني أن ثونيس هيراكليون ظلت محفوظة بشكل مثالي تقريبًا.

لم يكن الأمر كذلك حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما عثر فريق من علماء الآثار البحرية على بقاياه، حتى عرف العالم الحديث عنها.

منذ ذلك الحين تم العثور على العديد من الاكتشافات في الموقع، بما في ذلك التماثيل الكبيرة، والتوابيت الحيوانية، وأطلال المعبد، وشظايا الفخار، والمجوهرات والعملات المعدنية.

وفي عام 2021، تم اكتشاف اكتشاف أكثر غرابة عندما عثر الغواصون على سلال خوص قديمة مليئة بالفاكهة.

وكان فريق من المعهد الأوروبي للآثار المغمورة بالمياه (IEASM)، بقيادة عالم الآثار البحرية الفرنسي فرانك جوديو، يدرس الموقع منذ سنوات، لكنهم لم يتوقعوا أبدًا العثور على فاكهة عمرها 2400 عام.

كما عثروا أيضًا على العديد من القطع المعدنية المحروقة، والتي اعتقدوا أنها تشير إلى نوع من ممارسة الطقوس التي حدثت في ثونيس هيراكليون.



قال السيد جوديو في بيان أصدرته IEASM في ذلك الوقت: "لا بد أن احتفالات مذهلة قد أقيمت هناك، ولا بد أن المكان كان مغلقًا منذ مئات السنين، حيث لم نعثر على أي أشياء تعود إلى ما بعد أوائل القرن الرابع قبل الميلاد، على الرغم من أن المدينة عاشت لعدة مئات من السنين بعد ذلك".

كما تم العثور على سيراميك يوناني فاخر مستورد، إلى جانب بقايا ركام كبير، وهي منطقة جنائزية يونانية.