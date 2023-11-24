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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد انفجار صاروخه .. جيف بيزوس يتفوق على إيلون ماسك في الوصول إلى المريخ

صدى البلد

أعلنت وكالة ناسا أنها سترسل مركبتين فضائيتين علميتين إلى المريخ على متن صاروخ بلو أوريجين التابع لجيف بيزوس في أغسطس2024.
 

كان من المقرر في البداية أن تحمل شركة سبيس إكس التابعة لـ إيلون ماسك، مركبات ناسا على صاروخ Falcon Heavy في أكتوبر منهذا العام، جنبًا إلى جنب مع مهمة Psyche التابعة لناسا، والتي كانت متجهة إلى كويكب.


 

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ومع ذلك، سحبت وكالة الفضاء المركبات الإضافية من الإطلاق لأن فالكون هيفي لم يضعها على المسار الصحيح لإدخالها في مدار المريخ.

وفي الأسبوع الماضي، تم إطلاق الجيل التالي من صاروخ Starship Rocket التابع لشركة سبيس إكس - وهو الأكبر على الإطلاق - فيثاني رحلة تجريبية لها على الإطلاق، لكن المركبة انفجرت قبل أن تصل إلى الارتفاع المستهدف فيما اسمته SpaceX "التفكيك السريع غيرالمقرر".

ويأتي إعلان الجدول الزمني الجديد بعد وقت قصير من انفجار صاروخ ماسك ستارشيب، السفينة التي يريد استخدامها لنقل أطقم إلىالقمر وفي نهاية المطاف إلى المريخ في محاولة إطلاق ثانية.

زوجان متطابقان من المركبات الفضائية يشكلان مهمة Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE) التابعة لناسا سوف ينطلقان إلى الفضاء على صاروخ  بلو اوريجين الذي يعرف باسم نيو جلين New Glenn غير المثبت،يحمل كل منهما ثلاث تجارب للتحقيق في تأثيرات الرياح الشمسية على الغلاف المغناطيسي للكوكب. 

يعد هذا الإطلاق جزءًا من جهد أوسع لوكالة ناسا لاستخدام مقاولين من القطاع الخاص للوصول إلى المريخ بتكلفة أقل.


 

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السباق إلى المريخ بين ماسك وبيزوس

يعد قرار ناسا أحدث فصل في سباق الفضاء الملياردير بين ماسك وبيزوس، والذي شهد في وقت سابق من هذا العام فوز كل شركة بعقودمنفصلة بمليارات الدولارات مع وكالة ناسا للذهاب إلى القمر.


 

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