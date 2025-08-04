حدث ليلا| ساعات على انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. حبس البلوجر شاكر وسوزي الأردنية 4 أيام.. وترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا

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قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مدير أعمال البلوجر شاكر محظور، 4 أيام بتهمة حيازة مخدر الحشيش.

حبس البلوجر شاكر محظور 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس البلوجر شاكر محظور، 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مقلق، مشددا على ضرورة توفير الغذاء والمساعدات الأساسية للمدنيين هناك.

إيران.. إنشاء مجلس أمني جديد بعد الحرب مع إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحكومة في طهران قررت إنشاء مجلس جديد للأمن القومي، في أعقاب حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

أستراليا تعلن مساهمة إضافية بـ20 مليون دولار لغزة وتدعو لوقف إطلاق النار

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم، عن تقديم مساهمة إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون دولار، استجابة لتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

حبس البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

بحوزتها دولارات ومجوهرات.. القبض على ليلى الشبح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط ليلى الشبح من داخل منزلها وبحوزتها مجوهرات ودولارات.

وسام أبوعلي: كل ما يقال عن فشل قيدي في كولومبوس غير صحيح.. سأغادر إلى أمريكا خلال أيام

أكد وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي، أنه لازال موجودًا في مصر، ويقضي إجازة في الساحل الشمالي بصحبة عدد من أصدقائه، مشيرًا أنه سيعود للقاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء إجراءات السفر إلى أمريكا للانضمام لصفوف فريقه الجديد.

ساعات على انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. كل ما تحتاج معرفته

تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 خلال ساعات، وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية، لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، مع التأكيد على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين داخل مكان لجنة التصويت.