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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ساعات على انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. كل ما تحتاج معرفته

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
إسلام خالد

تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 خلال ساعات، وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية، لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، مع التأكيد على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين داخل مكان لجنة التصويت.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة مهمة في تعزيز الحياة النيابية المصرية، من خلال اختيار أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025

مجلس الشيوخ ودوره 

يعد مجلس الشيوخ مؤسسة تشريعية واستشارية تعمل على دعم مجلس النواب، وتقديم الرأي في مشروعات القوانين والقضايا الوطنية الكبرى.

ويأتي انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في إطار استكمال البناء المؤسسي للدولة المصرية الحديثة.

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مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ 

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إجراءات تنظيمية مشددة، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين اللجان وتجهيز المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين في المواعيد المحددة.

موعد فتح اللجان الانتخابية …… انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد فتح اللجان الانتخابية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث يستقبل القضاة المشرفون على صناديق الاقتراع الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يستمر التصويت ليومين متتاليين وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا.

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اللجان الانتخابية جاهزية كاملة لاستقبال الناخبين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تجهيز كافة اللجان الانتخابية بالأدوات اللازمة لعملية الاقتراع، بالإضافة إلى توفير مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، مع الالتزام بإجراءات التنظيم داخل وخارج المقرات.

صناديق الاقتراع: تأمين كامل ومراقبة مستمرة

تم نقل صناديق الاقتراع إلى اللجان تحت حراسة مشددة، حيث يتم التأكد من سلامتها وختمها بالشمع الأحمر قبل بدء التصويت، كما تم تزويد كل لجنة بأوراق التصويت وكشوف الناخبين لتيسير العملية.

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الهيئة الوطنية للانتخابات 

تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على كل مراحل العملية الانتخابية، من إعداد قواعد البيانات وتحديد أماكن اللجان، وحتى إعلان النتائج، بما يضمن نزاهة التصويت وشفافية الفرز.

مكان لجنة الانتخابات … كيف تصل إليه بسهولة؟

للتعرف على مكان لجنة الانتخابات الخاصة بك، أتاحت الهيئة الوطنية عدة وسائل إلكترونية وهاتفية تساعدك في معرفة اللجنة الفرعية التي ستدلي فيها بصوتك، وفقًا لعنوان إقامتك في بطاقة الرقم القومي.

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مكان لجنة التصويت … خطوات بسيطة للاستعلام

يمكنك معرفة مكان لجنة التصويت الخاصة بك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أو بإرسال الرقم القومي برسالة نصية إلى 5151، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 141.

إزاي أعرف لجنتي؟

للرد على سؤال كثير من المواطنين: "إزاي أعرف لجنتي؟"، يمكنك استخدام أحد الخيارات التالية:

الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

إرسال الرقم القومي برسالة إلى 5151.

الاتصال على 141.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعكس إرادة الشعب في اختيار من يمثله في الغرفة الثانية من البرلمان، والتي تقوم بدور تشريعي واستشاري هام في الحياة السياسية.

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