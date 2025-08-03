الوادي الجديد .. استعدادات تامة لانتخابات مجلس الشيوخ

أنهت محافظ الوادي الجديد، كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ بمراكز المحافظة الخمس.

أعلن سلامه على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط عن الجاهزية الكاملة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ يومي ٤ و٥ أغسطس الجاري.

و من خلال المتابعة المستمرة لأيام الماضية اثمر عن جاهزية اللجان الانتخابية داخل وخارج المقار بالمدينة والقرى، حيث تم المرور على جميع المقار الانتخابية، والتأكد من توافر كافة التجهيزات، ورفع كفاءة محيط اللجان من حيث النظافة العامة، والإنارة، وتوفير أماكن الانتظار، وتهيئة بيئة مناسبة تليق بالمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد رئيس المركز على ان جميع اللجان أصبحت مستعدة بالكامل لاستقبال الناخبين، مشددًا على أن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الأجهزة التنفيذية، والأمنية، والصحية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

كما أوضح أن فرق العمل بالوحدات المحلية تعمل على مدار الساعة، بروح وطنية خالصة، لتنفيذ كافة التوجيهات وتحقيق أعلى درجات الجاهزية، مشيرًا إلى أن ما يتم على الأرض هو انعكاس واضح لاهتمام القيادة السياسية بهذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.