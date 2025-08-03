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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة معرفة اللجنة الانتخابية وخطوات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
محمد غالي

يبحث المواطنون عن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية وخطوات التصويت، مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تستعد الدولة لتنظيمها وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الاثنين 4 أغسطس والثلاثاء 5 أغسطس 2025 لإجراء عملية التصويت داخل مصر، حيث يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في اللجان الفرعية المنتشرة بجميع المحافظات.

وعقب انتهاء عملية التصويت، تبدأ عمليات الفرز في اللجان الفرعية، ثم يتم إرسال المحاضر إلى اللجان العامة، تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية للجولة الأولى يوم 12 أغسطس 2025.

الجدول الزمني لجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

وفقا الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الجدول الزمني لجولة الإعادة يشمل:

12 أغسطس: بدء استئناف الحملات الانتخابية للمقاعد التي لم تُحسم
14 أغسطس: آخر موعد لتقديم الطعون على قرارات اللجان العامة
من 15 إلى 24 أغسطس: نظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وإصدار الأحكام النهائية
24 أغسطس: بدء فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة
25 و26 أغسطس: تصويت المصريين في الخارج
27 و28 أغسطس: تصويت المواطنين داخل مصر
4 سبتمبر 2025: إعلان النتائج النهائية الرسمية ونشرها بالجريدة الرسمية

خطوات معرفة اللجنة عبر تطبيق الهيئة

كما أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقًا رسميًا يتيح معرفة تفاصيل اللجنة الانتخابية بسهولة عبر الموبيل:

1. تحميل التطبيق من متجر التطبيقات
2. إدخال رقم الهاتف لتلقي كود التحقق عبر رسالة نصية
3. إدخال كود التحقق ثم الرقم القومي
4. تظهر بيانات اللجنة كاملة: اسم المدرسة، العنوان، رقم اللجنة، وتاريخ التصويت

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية 2025 بالموبيل

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين معرفة مقر لجنتهم الانتخابية بسهولة عبر الموقع الرسمي، من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الهيئة عبر الرابط:
(https://www.elections.eg)
2. الضغط على خيار "استعلم عن موقفك الانتخابي"
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا
4. تظهر بيانات اللجنة وتشمل: اسم اللجنة، عنوان المدرسة، رقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف

 

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