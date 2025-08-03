سكك حديد مصر تؤمن انتقال القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ

شاركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تسهيل عملية انتقال السادة القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية بعدد من محافظات الجمهورية .

حيث قامت الهيئة بإضافة عدد من العربات على بعض القطارات وتشغيل عدد من قطارات النوم على خط الوجه القبلى لذات الشأن وذلك بتخصيص قطارى النوم رقم ( 1070 ) صعيد مصر / أسوان ، ورقم ( 1072 ) صعيد مصر / الأقصر لنقل أعضاء الهيئات القضائية المكلفين بالاشراف علي الانتخابات .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسخير إمكانات الهيئة لدعم تنفيذ الاستحقاق الدستوري بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، ومراعاة تقديم خدمة نقل مميزة وذات كفاءة عالية لتأمين وصول القضاه إلى مقار لجانهم الانتخابية في التوقيتات المقررة.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استعدادها الكامل لمواصلة هذا الدور انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لإنجاح العمليات الانتخابية واستحقاقاتها المستقبلية، التي تمثل إحدى ركائز الديمقراطية في الجمهورية الجديدة .