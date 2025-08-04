أستراليا تعلن مساهمة إضافية بـ20 مليون دولار لغزة وتدعو لوقف إطلاق النار

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم، عن تقديم مساهمة إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون دولار، استجابة لتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وونغ في بيان رسمي: "نواصل دعوة إسرائيل للسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ يجب أن تنتهي معاناة المدنيين وتجويعهم".

وأكدت الوزيرة أن أستراليا كانت على الدوام جزءا من النداء الدولي الموجه لإسرائيل من أجل استئناف تدفق المساعدات إلى القطاع، التزاما بأوامر محكمة العدل الدولية.

كما شددت وونغ على التزام كانبيرا بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن جميع الأسرى، مؤكدة أن "وقف نزيف الدم وإنهاء الحصار الإنساني أولوية لا تحتمل التأجيل".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تدهور مستمر في الأوضاع المعيشية والصحية لسكان القطاع، وسط تصاعد الدعوات الدولية لتأمين وصول المساعدات دون عوائق.