واشنطن بوست تكذب مزاعم "ترامب" بتخصيص 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى غزة

أفادت صحيفة، واشنطن بوست، اليوم الأحد إنه على الرغم من ادعاءات الرئيس ترامب المتكررة بأن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية في غزة، إلا أن التعهدات الأمريكية لم تتجاوز نصف هذا المبلغ، ولم يُسلم منه سوى جزء ضئيل.

وقالت الصحيفة: أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت 30 مليون دولار فقط كمساعدات انسانية لغزة، ولم يُحوّل سوى 3 ملايين دولار إلى ما يسمى "صندوق غزة الإنساني" حتى الآن.

وادّعى ترامب تحويل 60 مليون دولار ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع الماضي: "لقد قدّمنا 60 مليون دولار قبل بضعة أسابيع"، كما قال للصحفيين، مشيرًا أيضًا إلى التغطية الإعلامية: "لم يُعلّق أحدٌ على الأمر، ولم يشكر أحد".



وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح الجمعة قائلا: "لقد وافقنا على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لصندوق غزة الإنساني"، مضيفًا أن "مبلغًا أوليًا قد أُفرج عنه هذا الأسبوع". ورفض المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، التعليق على تصريحات ترامب التي أدلى بها لأول مرة خلال زيارته لاسكتلندا الأسبوع الماضي.