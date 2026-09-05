خالف خط السير.. ضبط سائق ميكروباص ومساعده تعديا على فتاة في سوهاج

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص" ومساعده بمخالفة خط السير وعدم توصيلها ووالدها حال إستقلالهما الميكروباص والتعدى عليها بالسب حال تصويرهما بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" ، ومساعده - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة "الميكروباص" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





