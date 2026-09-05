إيلون ماسك يستعيد العصفور الأزرق.. قاض يمنع منافس إكس من استخدام اسم تويتر

أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير الأمريكية حكما في نزاع حول العلامات التجارية بين منصة “إكس” المملوكة لـ إيلون ماسك، وشركة ناشئة تسعى لإطلاق شبكة اجتماعية منافسة.

وكانت الشركة الناشئة، Operation Bluebird، قد بدأت نشاطها تحت اسم Twitter.now، إلا أن المحكمة منعتها من استخدام هذا الاسم، وانحازت إلى “إكس” فيما يتعلق بالعلامة التجارية الأساسية “تويتر” Twitter.

في المقابل، خلصت المحكمة إلى أن شركة “إكس” ربما تخلت عن علامتين تجاريتين مرتبطتين بتويتر، هما كلمة Tweet وشعار الطائر الأزرق الشهير، ما يجعلهما متاحين للاستخدام من جانب الآخرين.

وعقب ذلك، أعادت Operation Bluebird تسمية موقعها ليصبح Tweet.app، مستفيدة من اسم “Tweet” الذي اعتبرت المحكمة أن “إكس” ربما تخلت عنه، وأطلقت الخدمة أمام الجمهور.

تويتر

استعادة ما تركه ماسك



ولا يبدو أن قصة الشركة الناشئة التي تتخذ من ولاية فرجينيا مقرا لها تدور بالأساس حول ابتكار شبكة اجتماعية مختلفة، بقدر ما تتمحور حول محاولة الاستحواذ على علامات تجارية تابعة لـ تويتر تخلت عنها “إكس”.

وتوضح الصفحة الرئيسية للشركة هدفها بشكل صريح، إذ تقول إنها تسعى إلى استعادة ما تركه إيلون ماسك عندما غيّر اسم المنصة من تويتر إلى“إكس”، و"تخلى عن الطائر في طريقه إلى الخارج"، وفق تعبيرها.

وتبدو تصريحات الشركة بشأن اهتمامها ببناء شبكة اجتماعية جديدة محل شك، إذ يرجح أن يكون الهدف الرئيسي هو الحصول على العلامات التجارية الخاصة بتويتر، والتي تمتلك قيمة تجارية مستقلة.

ومع ذلك، بدأت Tweet.app بالفعل في استقبال المستخدمين ضمن مرحلة اختبار مبكرة، وقالت الشركة لموقع TechCrunch إن أكثر من 172 ألف شخص طلبوا حجز أسماء مستخدمين على الموقع قبل إطلاقه.

ويرجح أن يكون الإقبال الكبير مرتبطا، إلى حد كبير، بالارتباط العاطفي الذي لا يزال يكنه كثيرون لاسم “تويتر”، وهو الاسم الذي لم يعد بإمكان الشركة الناشئة استخدامه بعد قرار المحكمة.

واللافت أن الشركة تتقاضى 20 دولارا من المستخدم مقابل حجز اسم المستخدم والانضمام إلى الشبكة الاجتماعية، وهو مبلغ قد يساعدها أيضا في تغطية تكاليفها القانونية.

الحكم ليس نهائيا



وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة ليس حكما نهائيا في القضية، فقد أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولم إف. كونولي قرارا منقسما بشأن طلب “إكس” الحصول على أمر قضائي أولي يمنع Operation Bluebird من استخدام مجموعة من العلامات التجارية المرتبطة بتويتر، والتي تقول الشركة الناشئة إن “إكس” تخلت عنها منذ إعادة تسمية المنصة.

ووافق القاضي على طلب “إكس” إصدار أمر قضائي أولي يتعلق بـثماني علامات تجارية مرتبطة بتويتر، لكنه رفض الطلب فيما يخص علامتي Tweet وشعار طائر تويتر.

وكتب القاضي في رأيه أن شركة Bluebird "من المرجح أن تنجح في إثبات أن شركة X Corp، أوقفت الاستخدام الحقيقي لعلامة Tweet وشعار الطائر، وأنها لا تعتزم استئناف استخدام هاتين العلامتين".

ومن المقرر أن تستمر القضية لتحديد ما إذا كانت “إكس” لا تزال تحتفظ في نهاية المطاف بحقوقها في أي من علامات تويتر التجارية، خصوصا في ظل اعتماد الشركة اسم “إكس” في معظم تعاملاتها وواجهاتها.