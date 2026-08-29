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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويتر يعود من جديد.. شركة ناشئة تطلق Twitter.now رغم النزاع مع إيلون ماسك

Twitter.now
Twitter.now
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة Operation Bluebird، وهي شركة ناشئة مقرها ولاية فرجينيا الأمريكية، إطلاق شبكتها الاجتماعية الجديدة Twitter.now، في خطوة تسعى من خلالها إلى إعادة إحياء اسم “تويتر” وشعاره القديم، اللذين تزعم الشركة أن إيلون ماسك تخلى عنهما بعد استحواذه على المنصة وتغيير اسمها إلى “إكس”.

وقال ستيفن كوتس، أحد مؤسسي Operation Bluebird، إن الشركة انتظرت لأشهر طويلة قبل إطلاق المنصة، مضيفا أن لديها مستثمرين ومنتجا جاهزا، ولذلك قررت عدم الانتظار أكثر.

وكان كوتس وفريقه قد اعتبروا أن قرار ماسك في عام 2022 بالاستحواذ على تويتر وتغيير اسم الشركة سريعا إلى “إكس” أدى إلى التخلي عن هوية “تويتر” وبعض حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.

وترى الشركة أن هذا الأمر فتح الباب أمامها للمطالبة بالعلامات التجارية الخاصة باسم “تويتر”.

Twitter.now

معركة قضائية مع شركة إيلون ماسك


لكن شركة X Corporation سارعت إلى مقاضاة Operation Bluebird في أواخر العام الماضي، وطالبت محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير بإصدار أمر قضائي مؤقت يمنع إطلاق نسخة جديدة من منصة تويتر.

وخلال جلسة عقدت في أبريل 2026، أصدر القاضي كولم كونولي، من المحكمة الجزئية الأميركية، حكما مبدئيا شفهيا أشار فيه إلى أن شركة “إكس” تبدو وكأنها تخلت عن بعض مطالبها المتعلقة بالملكية الفكرية لاسم “tweet” وشعار طائر تويتر، وربما اسم “تويتر” نفسه.

ولم يصدر القاضي حتى الآن أمرا مكتوبا بهذا الشأن.

ويرى كوتس، الذي يشغل منصب المستشار العام الجديد لـTwitter.now، والذي سبق أن تولى المنصب نفسه في تويتر قبل استحواذ ماسك عليها، أن تصريحات القاضي كانت كافية لاعتبارها ضوءا أخضر لإطلاق المنصة.

وقال إن الشركة ترى أن “إكس” تخلت عن حقوقها في العلامتين التجاريتين Twitter وtweet.

Twitter.now

لسنا “إكس”


ورغم استخدام الاسم والشعار المرتبطين بتويتر، تحرص المنصة الجديدة على التأكيد على اختلافها عن الشبكة الاجتماعية التي كانت مملوكة لماسك.

وتوضح Operation Bluebird على موقعها أن الشركة أخذت الاسم الذي تخلت عنه X Corp، وتسعى إلى إعادة بنائه على أساس الثقة، مؤكدة بشكل واضح: “نحن لسنا إكس، ولسنا تابعين لـX Corp”.

ولم ترد شركة X Corporation أو إيلون ماسك أو أندرو مايو، أحد محامي إكس، على طلب للتعليق من الموقع الذي نشر التقرير حتى وقت نشره.

Twitter.now تعيد تجربة تويتر القديمة


ولا تزال Twitter.now في مراحلها الأولى، إذ تضم حاليا مئات المستخدمين فقط، لكنها تقدم تجربة تشبه إلى حد كبير تويتر القديم والمنصات التي ظهرت كبدائل له.

وتتضمن المنصة ميزات مألوفة مثل الردود وإعادة النشر، إلى جانب ميزة جديدة لافتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

محرك ذكاء اصطناعي للتحقق من صحة المنشورات
تتمثل أبرز الإضافات الجديدة في أداة آلية للتحقق من صحة المعلومات، تعتمد على نموذج Gemini وتعمل تحت اسم Vera.

وتصف الشركة Vera بأنها محرك للتحقق من صحة المعلومات وتحليل المنشورات في الوقت الفعلي، حيث تعمل الأداة على فحص المنشورات المنشورة على المنصة.

ويختبر كوتس الأداة بنفسه، من خلال نشر عبارات خاطئة بشكل واضح، مثل الادعاء بأن جورج واشنطن كان ثاني رئيس للولايات المتحدة، لمعرفة مدى قدرة النظام على اكتشاف المعلومات غير الصحيحة.

وأوضح أن الهدف الأول من المنصة هو محاولة إعادة بناء ما وصفه بـ"ساحة عامة" أكثر أمانا وأقل ضررا.

وأضاف أن الشركة تؤمن بحرية التعبير، وليس بحرية الوصول إلى الجمهور، موضحا أنها تريد منح المستخدمين حرية قول ما يريدون، لكنها في الوقت نفسه لا تريد بناء منصة تعتمد ماليا على المحتوى واسع الانتشار إذا كان ضارا أو غير دقيق.

خبير: المعركة القانونية لم تحسم


ويرى جوش جيربن، محامي العلامات التجارية في واشنطن والمتابع للقضية عن قرب، أن لدى Operation Bluebird نظرية قانونية يمكن الدفاع عنها بشأن تخلي X Corporation عن العلامة التجارية تويتر، لكنه شدد على أن القضية ليست محسومة.

ووصف إطلاق المنصة بأنه خطوة جريئة، متوقعا أن تدافع إكس عن حقوقها بقوة أكبر بعد انتقال القضية من مجرد تقديم طلب للحصول على العلامة التجارية إلى إطلاق منتج فعلي يحمل اسم Twitter.

وقال إن إطلاق المنصة رفع مستوى التصعيد في القضية، في تطور قد يفتح فصلا جديدا من المواجهة القانونية بين الطرفين.

وبينما تعيد Twitter.now إحياء شكل تويتر القديم، يبقى مصير الاسم والشعار في النهاية مرتبطا بالمعركة القضائية المستمرة مع شركة إكس.

عودة تويتر Twitternow إيلون ماسك اسم Twitter

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