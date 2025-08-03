الإعلام الإسرائيلي: الجيش عرض خطة لحصار غزة وتنفيذ مداهمات محدودة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش عرض على المستوى السياسي خطة تشمل حصار غزة والمحافظة الوسطى وتنفيذ مداهمات محدودة، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

و في وقت سابق من اليوم، قال، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد إنه تحدث إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وأكد نتنياهو ليريسون، أن "كذبة حماس بشأن التجويع تجد صدى عالميا، بينما التجويع الممنهج يستهدف رهائننا الذين يعانون من انتهاكات جسدية ونفسية وحشية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الصور المروعة".