لوقف العدوان على غزة.. جماعة الحوثي تستهدف مناطق عسكرية إسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، خلال بيان لها، اليوم الاحد، استهداف ميناء "حيفا" وأهدافا عسكرية إسرائيلية في "يافا" و"عسقلان" بفلسطين المحتلة بثلاث طائرات مسيرة.

و أكدت الجماعة على أن عملياتها العسكرية الإسنادية مستمرة حتّى وقف العدوان الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقالت الجماعة في البيان، إن "العملية تأتي في إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه الأعزاء، والرد على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفُها العدو الصهيوني بحقّ إخواننا في قطاع غزة والرد على اقتحام قُطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسِهِم لباحاتِه الشريفة".