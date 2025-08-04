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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: نتنياهو يسعى لتوسيع العمليات العسكرية في غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، في ظل حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونقل الموقع عن مصدر سياسي قوله إن نتنياهو يسعى لتحقيق تقدم ميداني لتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، بالتزامن مع تصعيد عسكري، مشيرا إلى أن نتنياهو يعتقد بأن حماس لا ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وبحسب المصدر، فإن إدخال المساعدات الإنسانية سيقتصر على المناطق البعيدة عن ساحة القتال، أو الخارجة عن سيطرة حماس قدر الإمكان.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، "وقع في فخ نتنياهو"، معتبرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده قادر على دفع إسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى تنهي الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويتكوف، الذي تولى منصبه منذ ستة أشهر، بدأ مهمته بحماسة كبيرة ورؤية تفاوضية قائمة على عقلية "صفقات العقارات"، كما ظهر في اتفاق يناير الماضي. لكنها أوضحت أن افتقاره لفهم تعقيدات المنطقة، وعدم قدرته على التعامل مع مناورات نتنياهو، أضعف قدرته على التأثير.

وأضافت "هآرتس" أن مبادرات ويتكوف بشأن التوصل إلى هدنة جزئية وصفقات تبادل رهائن قد انهارت، بينما يواصل نتنياهو إطالة أمد الحرب عبر طرح شروط يدرك مسبقا أن حماس سترفضها.

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