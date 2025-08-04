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وسام أبوعلي: كل ما يقال عن فشل قيدي في كولومبوس غير صحيح.. سأغادر إلى أمريكا خلال أيام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبوعلي: كل ما يقال عن فشل قيدي في كولومبوس غير صحيح.. سأغادر إلى أمريكا خلال أيام

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي
رباب الهواري

أكد وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي، أنه لازال موجودًا في مصر، ويقضي إجازة في الساحل الشمالي بصحبة عدد من أصدقائه، مشيرًا أنه سيعود للقاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء إجراءات السفر إلى أمريكا للانضمام لصفوف فريقه الجديد.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: كل ما يقال عن فشل قيدي مع الفريق الأمريكي مجرد شائعات، والجماهير سوف تشاهدني إن شاء الله الأسبوع القادم بقميص كولومبوس، وبعدها أشارك في المباريات.

وأضاف: الانتقال لـ بيراميدز؟، هذا الكلام غير صحيح تمامًا، ولا يوجد حديث في هذا الأمر من الأساس، وسوف اتواجد في أمريكا خلال أيام، ولا يوجد أي شئ حول ما يتردد عن الإعارة لنادي طرابزون سبور التركي، الحديث عن الأمر غير منطقي ولا أساس له من الصحة.

وأتم: أشكر جمهور الأهلي العظيم، وأوجه كل التحية لإدارة النادي وكل العاملين على الفترة اللي قضيتها معهم، كانت تجربة مهمة في مشواري.

وسام أبوعلي الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة صفقات الأهلي

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