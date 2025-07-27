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صفقة عالمية جديدة للأهلي.. التفاصيل المالية لعقد بيع وسام أبوعلي إلى كولومبوس كرو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة عالمية جديدة للأهلي.. التفاصيل المالية لعقد بيع وسام أبوعلي إلى كولومبوس كرو

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

أعلن النادي الأهلي إنتقال وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الي كولومبوس كرو الأمريكي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وقال الأهلي إن النادي وافق علي بيع وسام أبوعلي الي كولومبوس كرو .

وأضاف:" قامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الامريكي علي عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك فيما خضع وسام أبوعلي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد".

وكشف مصدر مطلع بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد ان إجمالي قيمة الصفقة وصل الي 7.5 مليون دولار يحصل عليها النادي .

وقال :" سيكون للاهلي الحق في الحصول علي مليون دولار اضافية ترتبط بنسب المشاركة والأهداف عن الموسم الأول".
وأضاف:" نسبة اعادة البيع هي 10% للاهلي بينما تزيد علي 15% في حالة بيعه بمنطقة الشرق الأوسط مستقبلا".

النادي الأهلي الاهلي وسام أبوعلي كولومبوس كرو انتقال

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