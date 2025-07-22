أحمد شوبير: اعتذار وسام أبوعلي صريح ومقبول

علّق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على اعتذار مهاجم النادي الأهلي، وسام أبوعلي، بشأن الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط الرياضية، مؤكدًا أن اللاعب قدّم اعتذارًا واضحًا ومباشرًا وصفه بـ”المقبول”.

اللاعب يُغلق باب الجدل

وقال شوبير في تصريحاته التليفزيونية:

«وسام أبوعلي اعتذر، وكده أخرس كل الألسنة ورد على الجميع»، مشيرًا إلى أن تصرف اللاعب لاقى ارتياحًا كبيرًا من الجماهير، وسيسهم في فتح صفحة جديدة بينه وبين جمهور القلعة الحمراء.

خطوة إيجابية تُعيد الثقة

أكد شوبير أن اللاعب قد ارتكب خطأ، لكنه تعامل مع الأمر بطريقة ناضجة ومحترمة عبر تقديم اعتذار رسمي وشخصي للنادي، وهو ما يعكس احترامه الكامل لكيان الأهلي وجماهيره.

وأضاف: «نشكر وسام على هذه الخطوة الإيجابية، وجماهير الأهلي ستفتح له ذراعيها مجددًا».

انتقادات لبيان الاتحاد الفلسطيني

وخلال حديثه، انتقد شوبير توقيت بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي صدر مؤخرًا، معتبرًا أنه لم يكن مناسبًا في ظل توتر الموقف. وأوضح أن وسام أبوعلي تحدّث بكل وضوح وشفافية وشرح موقفه لجماهير النادي، مما ساعد على تهدئة الأجواء وتبديد سوء الفهم.

اعتذار رسمي ووضوح كامل

وكان وسام أبوعلي قد أصدر اعتذارًا رسميًا لإدارة الأهلي ولاعبيه وجماهيره، أكد خلاله احترامه الكامل للنادي وتقديره لجماهيره، معلنًا التزامه بقيم وتقاليد القلعة الحمراء، في محاولة لإنهاء الأزمة وعودة التركيز إلى المستطيل الأخضر



