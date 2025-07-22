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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: رحيل وسام أبوعلي لن يؤثر على قوة الأهلي الهجومية وشريف اتظلم

أحمد حسن
أحمد حسن
حمزة شعيب

 

أبدى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، رأيه بشأن الأنباء المتداولة حول رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الفريق لن يتأثر هجوميًا بهذا القرار.

البدائل جاهزة.. وشريف "اتظلم"

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية:
"لا أعتقد أن الأهلي سيعاني هجوميًا بعد رحيل وسام أبو علي، فالفريق يملك لاعبين مميزين مثل محمد شريف، الذي أرى أنه لم يحصل على فرصته الكاملة وكان مظلومًا برحيله عن الفريق في وقت سابق".

وتابع: "الأهلي يمتلك أيضًا المهاجم جراديشار، وهو لاعب جيد ويؤدي بشكل منظم، وأتوقع أن النادي سيتجه للتعاقد مع رأس حربة جديد خلال الفترة القادمة لتعزيز الخط الأمامي".

 

وأشار أحمد حسن إلى أن قوة الأهلي لا تقتصر على المهاجم الصريح فقط، بل تمتد إلى العناصر القادمة من الخلف، موضحًا:
"هناك عناصر هجومية مميزة مثل طاهر محمد طاهر، وإمام عاشور، وأشرف بن شرقي، وتريزيجيه، وزيزو.. هؤلاء يملكون القدرة على صنع الفارق في أي لحظة".

 

واختتم حديثه قائلًا:
"وجود مهاجم قوي أمر مهم لأي فريق، لكن في حالة الأهلي، أرى أن رحيل وسام أبو علي لن يكون له تأثير سلبي كبير على الأداء العام للفريق".

احمد حسن وسام أبو علي الأهلي

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