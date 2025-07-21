وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي

قدم الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء بعد تغيبه عن التدريبات الفترة الماضية .

وقال وسام أبوعلي أنه يعتذر لأي شخص غضب مني فقد كنت اعاني من ضغوط اسرية ولكنه احترم النادي الاهلي وجماهيره ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف:" النادي الأهلي زادج من نجوميتي ومنحني كل شئ ورجو ان لا يغضب مني أحد ..الظروف التي مريت بها اثرت في".

وأوضح:" لعبت هنا أحلي عام ونصف في حياتي وهي الافضل في مسيرتي ولقد قمت بشراء منزل في القاهرة لأنها أشعر حقيقي أنها بلدي ".