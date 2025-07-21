قدم الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء بعد تغيبه عن التدريبات الفترة الماضية .
وقال وسام أبوعلي أنه يعتذر لأي شخص غضب مني فقد كنت اعاني من ضغوط اسرية ولكنه احترم النادي الاهلي وجماهيره ومحمود الخطيب رئيس النادي".
وأضاف:" النادي الأهلي زادج من نجوميتي ومنحني كل شئ ورجو ان لا يغضب مني أحد ..الظروف التي مريت بها اثرت في".
وأوضح:" لعبت هنا أحلي عام ونصف في حياتي وهي الافضل في مسيرتي ولقد قمت بشراء منزل في القاهرة لأنها أشعر حقيقي أنها بلدي ".
وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي
قدم الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء بعد تغيبه عن التدريبات الفترة الماضية .