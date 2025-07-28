الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

يبحث طلابل الثانوية العامة وذويهم عن مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025، وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور استنادا إلى تنسيق القبول العام الماضي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعدادها الكامل لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات الأهلية في مختلف المحافظات، عقب انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. أرقام تقارب العام الماضي

تنسيق الجامعات الأهلية 2025 سيبدأ رسميًا بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، و مؤشرات التنسيق ستتجه إلى الاستقرار النسبي، مع توقعات قوية بأن تتقارب الحدود الدنيا للقبول هذا العام مع العام الماضي 2024.

الحدود الدنيا المتوقعة في تنسيق الجامعات الأهلية 2025

استنادًا إلى تنسيق 2024، جاءت المؤشرات المتوقعة لتنسيق الجامعات الأهلية 2025 على النحو التالي:

القطاع الطبي:

كلية الطب البشري: 79%

كلية طب الأسنان: 77%

كلية العلاج الطبيعي: 75%

كلية الصيدلة: 71%

القطاع الهندسي والتكنولوجي:

كلية الهندسة: 67%

كلية الحاسبات والمعلومات: 60%

القطاع الإعلامي والإنساني:

كلية الإعلام: 53%

هذه الأرقام تمثل فرصًا واقعية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى التنسيق الحكومي، وتتيح لهم الالتحاق بكليات مرموقة في الجامعات الأهلية المنتشرة بجميع المحافظات.

طريقة التقديم لتنسيق الجامعات الأهلية 2025

يتم التقديم إلى الجامعات الأهلية من خلال منصاتها الإلكترونية الرسمية أو عن طريق مكاتب شؤون الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وشددت وزارة التعليم العالي على أن التقديم يتم بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسطاء أو مكاتب سمسرة، وذلك لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.

مصروفات كليات القطاع الطبي في الجامعات الأهلية الكبرى

أعلنت عدة جامعات أهلية عن تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025، وخاصة الكليات الطبية التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الطلاب، وجاءت المصروفات كالتالي:

جامعة الجلالة

الطب والجراحة: 173 ألف جنيه

طب الأسنان: 162 ألف و800 جنيه

الصيدلة: 121 ألف جنيه

العلاج الطبيعي: 120 ألف جنيه

التمريض: 54 ألف و800 جنيه

الإعلام (الإنتاج الإعلامي): 65 ألف جنيه

جامعة العلمين الدولية

طب الأسنان: 82 ألف جنيه

الصيدلة: 72 ألف جنيه

العلاج الطبيعي: 67 ألف جنيه

الصحة العامة: 47 ألف جنيه

جامعة المنيا الأهلية

الطب والجراحة: 150 ألف جنيه

طب الأسنان: 120 ألف جنيه

الصيدلة الإكلينيكية: 95 ألف جنيه

العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه

جامعة المنصورة الأهلية

الطب البشري: 150 ألف جنيه

طب الأسنان: 130 ألف جنيه

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها (النظام الحديث والنظام القديم)، وسط استعدادات مكثفة من مكتب التنسيق لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين النظامين الدراسيين.

وبلغ عدد الطلاب في هذه المرحلة نحو 121,050 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعب العلمية والأدبية.

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2025

يبدأ تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، ويستمر حتى السبت 2 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.

ويتيح الموقع للطلاب تسجيل رغباتهم على مدار الساعة خلال أيام المرحلة.

تنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت الوزارة عن تنسيق المرحلة الأولى 2025 وفقًا للحدود الدنيا التالية:

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%) – عدد الطلاب: 21,853

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%) – عدد الطلاب: 16,577

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%) – عدد الطلاب: 54,073

إجمالي عدد الطلاب للنظام الحديث: 92,503 طالبًا وطالبة

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (بنسبة 85.37%) – عدد الطلاب: 280

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (بنسبة 81.71%) – عدد الطلاب: 527

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (بنسبة 65.85%) – عدد الطلاب: 2,218

إجمالي عدد الطلاب للنظام القديم: 3,025 طالبًا وطالبة

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى 2025 من النظامين معًا نحو 94,721 طالبًا وطالبة