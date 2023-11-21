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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يدمرون العالم.. الأغنياء وراء الاحتباس الحراري

صدى البلد

على ما يبدو أن ما نعيشه على كوكب الأرض من احتباس حراري وكوارثه تأتي من وراء المليارديرات فاحشي الثراء، فهم يحرقون عالمنا، وذلك وفقا لتقرير جديد يكشف عن عدم المساواة الفاحشة التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

يقول البحث الجديد الذي أجرته منظمة أوكسفام إن أغنى 1% من سكان العالم يطلقون كمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعادل ما يصدره ثلثي سكان العالم الأكثر فقراً.

ومن بين الأثرياء الذين حددهم التقرير مؤسس شركة أوراكل الأمريكية لاري إليسون، وقطب الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ورئيس شركة تيسلا آند إكس إيلون ماسك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ويقول التقرير إن هؤلاء المليارديرات الذكور هم الفائزون الكبار، في حين أن النساء والملونين والسكان الأصليين على حافة الانهيار المناخي الحاد.

تأتي الانبعاثات الضخمة والصادمة الصادرة عن هؤلاء الرجال والعديد من الآخرين من مجموعتهم الضخمة من الاستثمارات والمنازل واليخوت الخاصة الفاخرة والطائرات والمزيد.

في الواقع، يشير المؤلفون إلى أن العديد من أثرياء العالم يستعدون للهروب من الأرض في حالة انهيار المناخ.

على سبيل المثال، يتطلع إيلون ماسك، رئيس شركات تيسلا وسبيس إكس وإكس (تويتر سابقًا)، إلى إخلاء الأرض من أجل المريخ.

تقرير أوكسفام الجديد المساواة المناخية، يستند إلى بحث أجراه معهد ستوكهولم للبيئة (SEI) ونشرته صحيفة الجارديان.

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تسلط نتائج الدراسة الضوء على الفجوة بين البصمة الكربونية للأثرياء، الذين تتسم أنماط حياتهم واستثماراتهم في الوقود الأحفوري بكثافة الكربون، وبقية العالم، وقالت كيارا ليجوري، كبيرة مستشاري سياسة العدالة المناخية في منظمة أوكسفام، إن الأثرياء ينهبون الكوكب بينما يدفع الفقراء الثمن.

وأشارت:"إن الحجم الهائل لعدم المساواة المناخية الذي كشف عنه التقرير يسلط الضوء على كيفية ارتباط الأزمتين بشكل لا ينفصم، حيث تغذي كل منهما الأخرى، والحاجة الملحة لضمان أن التكاليف المتزايدة لتغير المناخ تقع على عاتق أولئك الأكثر مسؤولية والأكثر قدرة على الدفع".

وأوضحت:"الفجوة بين الأثرياء والبقية منا صارخة. سيستغرق الأمر حوالي 1500 عام حتى يتمكن شخص ينتمي إلى شريحة الـ 99 في المائة من الدخل الأدنى من إنتاج نفس القدر من الكربون الذي يفعله أغنى المليارديرات في عام واحد، هذا غير عادل في الأساس".

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