نقوش تكشف سر عن آخر أيام الإسكندر الأكبر

كان المؤرخون في حيرة من أمرهم بشأن النقوش اليونانية التي عثر عليها في معبد جيرسو السومري القديم، والذي يقع في مدينة تلو الحالية بـ العراق.

يبلغ عمر المعبد 4000 عام، وهو قديم وجاء قبل زمن الإغريق القدماء بكثير، وقد تمكن علماء الآثار من المتحف البريطاني الآن من فك رموز بعض النقوش ويعتقدون أنه تم إنشاء معبد يوناني للإسكندر الأكبر في الموقع.

وفي تطور من القدر، يعتقدون أن المعبد ربما يكون قد أقامه الإسكندر نفسه، مما يغير الطريقة التي ننظر بها إلى كل من الإمبراطورية اليونانية القديمة والرجل نفسه.

تشير عملة فضية تم العثور عليها بالقرب من المعبد، والتي سكتها قوات الإسكندر حوالي عام 330 قبل الميلاد، إلى أن الملك الفاتح ربما زار المعبد بعد هزيمة الفرس في العراق المعاصر.

وإذا كان هذا صحيحا، فإنه سيجعل المعابد الموجودة في الموقع واحدة من آخر أعمال الإسكندر قبل وفاته عن عمر يناهز 32 عاما.

ويشير الاكتشاف أيضًا إلى أن معاصري الإسكندر كانوا على علم بالموقع السابق الذي يعود تاريخه إلى 4000 عام، والذي كان مهجورًا منذ آلاف السنين.

وهذا من شأنه أن يشير أيضًا إلى أن المجتمعات القديمة كانت لديها معرفة تاريخية دقيقة وذاكرة ثقافية، مما يفسح المجال لاستكشاف كيفية تخزين تلك الذكريات.

وقال الدكتور سيباستيان راي، عالم الآثار في المتحف البريطاني، لصحيفة التلغراف: "إنه أمر مذهل، اكتشافاتنا تتوصل لـ المعبد الأخير في حياة الإسكندر".

وأضاف:"لقد وجدنا القرابين، أنواع القرابين التي سيتم تقديمها بعد المعركة، وتماثيل الجنود والفرسان،وهناك احتمال، لن نعرفه على وجه اليقين أبدًا، أنه ربما جاء إلى هنا عندما عاد إلى بابل، قبل وفاته مباشرة".

من المحتمل أن يكون الموقع مأهولًا منذ عام 5000 قبل الميلاد، وبحلول الألفية الثالثة قبل الميلاد، أصبح مدينة محفوظة للسومريين، أول حضارة قائمة في العالم.

تم التخلي عنها في عام 1750 قبل الميلاد، أي قبل أكثر من 1000 عام من ميلاد الإسكندر، ولم يتم الكشف عنها للعالم إلا بعد أكثر من 1000 عام عندما كشفت الحفريات الفرنسية في الموقع في القرن التاسع عشر عن الهياكل والآثار.

كشفت الحفريات اللاحقة عن مواد يونانية ممزوجة بالتماثيل السومرية القديمة، مما أدى إلى إنشاء جدول زمني غير منطقي.

وكانوا يعلمون أنه لا بد من بناء هيكل يوناني في الموقع، لكن لم يكن هناك سوى القليل من الأدلة، ولم يكن هناك سوى لوح مكتوب باللغتين اليونانية والآرامية مكتوب عليه: 'مُعطي الأخوين'.

ربما يكون عمل المتحف البريطاني قد حل هذه المعضلة أخيرًا بعد العثور على العملة المعدنية التي تحدد الموقع في الوقت الذي عاش فيه الإسكندر.

وعثر الفريق أيضًا على مذبح وتماثيل صغيرة كانت تُترك عادةً في المعابد اليونانية كقرابين، مثل العملة المعدنية، مما يشير إلى أنه كان مكانًا للعبادة.

وتم العثور على فرسان من الطين على غرار أولئك الموجودين في سلاح الفرسان المرافق الذي شكل حارس الإسكندر الشخصي، مما يشير إلى أن من ترك القرابين كان قريبًا، إن لم يكن الرجل نفسه.

يمكن أن يشير نقش "مانح الأخوين" إلى والد الإسكندر المفترض زيوس، الذي أعطى العالم كلاً من القائد وأخيه هرقل ونظيره السومري نينجيرسو، وفقًا للدكتور ري.

وأضاف أن حقيقة معرفة الناس أن تلو، الذي تم التخلي عنه قبل أكثر من 1000 عام، كان منزل الإله، تشير إلى “ذاكرة ثقافية عميقة”.

هناك احتمال أن يكون المعبد اليوناني الأحدث الموجود أعلى الموقع السومري الأقدم قد تم إنشاؤه عندما مر الإسكندر عبر المنطقة في طريق عودته من الهند، قبل وفاته مباشرة في عام 323 قبل الميلاد، وقال الدكتور ري: "هذا الموقع يكرم زيوس وابنيه الإلهيين، الأبناء هما هيراكليس والكسندر، وهذا ما تشير إليه هذه الاكتشافات".