بشأن البشر القدماء.. اكتشاف يغير مجري التاريخ| تفاصيل

في تطور تاريخي، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن البشر القدماء صنعوا الأحذية منذ ما يصل إلى 150 ألف عام، أي في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

كلما فكرنا في البشر في العصر الحجري من المحتمل أن يكون لدينا صورة في ذهنية لـ رجال ونساء وأطفال يرتدون ملابس من الخيش ويرتدون جلود الحيوانات وأقدامهم العارية.

تشير الأدلة الناشئة إلى أن البشر ربما ارتدوا الأحذية في وقت مبكر من العصر الحجري الأوسط (منذ 75000 إلى 150000 سنة)، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

لوضع الأمر في سياقه، للعيش على الجانب الأقدم من هذا المقياس، كان من الممكن أن يسير البشر مع الماموث الصوفي، ووحيد القرن الصوفي، والقنادس بحجم الدببة، والجمال التي يبلغ طولها سبعة أقدام، والكسلان التي تزن أكثر من 1360 كيلوغرامًا.

والبحث الذي تم إجراؤه في جنوب أفريقيا، وهو فكرة مثيرة للإعجاب في حد ذاته، قد يعني أن جنسنا البشري يتمتع بقدرات معرفية وعملية معقدة في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

حاليًا، يبلغ عمر أقدم الأحذية المعروفة في أوروبا 6000 عام، في القرن التاسع عشر، تم اكتشاف صنادل منسوجة من العشب في كهف للخفافيش في إسبانيا وتم نهبها، ولكن تم إعادة تحليلها وتأريخها بالكربون المشع في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تسجيل رقم قياسي جديد.

وبطبيعة الحال، قد يتم الآن تحطيم هذا الرقم القياسي. قبل هذا الاكتشاف، كان يُعتقد عمومًا أن الناس لم يكونوا يرتدون أحذية قبل 2000 عام.

ومع ذلك، فإن الحفريات الأثرية من ثلاثة أسطح قديمة وجدت في كيب كوست بجنوب أفريقيا تغير هذه الرواية.

ويقول الدكتور بيرنهارد زيبفيل، من معهد ويتس للدراسات التطورية في جوهانسبرج، إن الأدلة الجديدة تكشف عن الوقت الذي كان فيه البشر يرتدون شكلاً من أشكال الأحذية للمشي عبر الشاطئ الحارق والخطير نسبيًا.



وقال الدكتور زيبفيل في بحثه: 'لقد افترضنا جميعًا أن الناس كانوا حفاة القدمين بشكل معتاد. ومع ذلك، كان ساحل كيب الجنوبي يحتوي على صخور حادة جدًا في ذلك الوقت. ومن المنطقي أن يستخدم الناس الأحذية لحماية أنفسهم. قبل مائة ألف عام'. ، إصابة في القدم يمكن أن تكون قاتلة.'

من المستحيل تحديد الشكل والشكل الدقيق للأحذية التي كان يرتديها هؤلاء القدماء، حيث أن الجلود والمواد النباتية كانت تتحلل بيولوجيًا منذ فترة طويلة.

لقد أخذ الدكتور زيبفيل وفريقه بعين الاعتبار آثار الأحذية، وهي آثار أحذية عامة تم العثور عليها في مكان ما.

إن السجل العالمي للمواقع المنسوبة إلى صانعي التتبعات غير متناثر، ولم يتم النظر إلا في أربعة مواقع يزيد عمرها عن 30000 عام وتقع جميعها في أوروبا الغربية.

ومع ذلك، فإن علم الآثار، وهو دراسة آثار الحفريات، يمكن أن يفتح رؤى جديدة حول تاريخ البشر.

ومن خلال تحليل آثار الأقدام مثل تلك الموجودة في جنوب أفريقيا، يمكن للباحثين مثل الدكتور زيبفيل معرفة المزيد عن سلوك البشر القدماء، بالإضافة إلى حركتهم وتفاعلاتهم.

وهو يعتقد أن نوع الأحذية التي يتم ارتداؤها كانت بلاكيس، أو ما يسميه العالم الحديث فليب فلوب، ويتعزز هذا من خلال الأدلة الأثرية الحديثة على الصنادل التي يرتديها شعب السان، وهم أعضاء في ثقافات الصيد وجمع الثمار الأصلية في جنوب أفريقيا، وهم أقدم الثقافات المحلية الباقية في المنطقة.

ومن خلال إنشاء نسخ طبق الأصل من الأحذية البدائية، سار الباحثون ذهابًا وإيابًا على نفس الشواطئ التي كان يفعلها البشر القدماء منذ عشرات الآلاف من السنين لدراسة مساراتهم المسطحة ومقارنتها بمواقع المسارات الفعلية.

وكشفت دراستهم عن ثلاث بدلات رياضية على الأقل استخدمت في ساحل كيب الجنوبي والتي ربما صنعها البشر.

وأضاف الدكتور زيبفيل: "على الرغم من أن الأدلة التي لدينا غير حاسمة، إلا أننا سعداء باكتشافاتنا رغم ذلك، نحن نساهم أيضًا في البحث حول متى يرتدي البشر الأحذية. وكانت هذه الأبحاث قليلة ومتباعدة".

وأوضح:"ومن الجدير بالذكر أن نتائج البحث تشير بقوة إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي كانت مركزًا لتطوير القدرات المعرفية والعملية لفترة طويلة".