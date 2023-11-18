انفجار صاروخ سبيس إكس أثناء انطلاقه لـ الفضاء.. ما القصة؟

انفجر الجيل التالي من المركبة الفضائية التابعة لـ "إيلون ماسك" بعد أقل من عشر دقائق من رحلتها التجريبية الثانية بعد انفصالها عن صاروخها الداعم الرئيسي ، وبعد سبعة أشهر من انتهاء الرحلة الأولى للمركبة الفضائية بكارثة متفجرة.

أقلعت الرحلة التجريبية غير المأهولة لمركبة SpaceX - المربوطة بمعزز Super Heavy بقوة ضعف الصاروخ الذي نقل الرجال إلى القمر، والمصممة لتنفيذ مهام قمرية، بعد وقت قصير من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة يوم السبت.

فقدت مراقبة المهمة الاتصال بالمركبة الفضائية بعد ثماني دقائق من التجربة التي استمرت 90 دقيقة عندما اقتربت من حافة الغلاف الجوي للأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن اللقطات الحية "لايف فيديو" التي تم بثها على موقع X، تويتر سابقًا، تظهر انفجارًا حيث كان الصاروخ على ارتفاع 148 كيلومترًا (91 ميلًا) فوق الأرض.

ومع ذلك، أرسل "ماسك" تهانيه لفريق SpaceX، حيث كتب على X بعد ساعة من انفجار الصاروخ:"تهانينا لفريق @SpaceX team!".

وقال جون إنسبروكر، مندس SpaceX، في بث مباشر على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Musk: "لقد فقدنا البيانات من المرحلة الثانية... ربما فقدنا المرحلة الثانية".

وأضاف إنسبروكر أن الصاروخ ربما يكون قد فجّر نفسه كإجراء احترازي: "ما نعتقده الآن هو أن نظام إنهاء الطيران الآلي في المرحلة الثانية يبدو أنه قد تم تشغيله في وقت متأخر جدًا من عملية الاحتراق".