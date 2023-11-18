عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انفجار صاروخ سبيس إكس أثناء انطلاقه لـ الفضاء.. ما القصة؟

صدى البلد

انفجر الجيل التالي من المركبة الفضائية التابعة لـ "إيلون ماسك" بعد أقل من عشر دقائق من رحلتها التجريبية الثانية بعد انفصالها عن صاروخها الداعم الرئيسي ، وبعد سبعة أشهر من انتهاء الرحلة الأولى للمركبة الفضائية بكارثة متفجرة.

أقلعت الرحلة التجريبية غير المأهولة لمركبة SpaceX - المربوطة بمعزز Super Heavy بقوة ضعف الصاروخ الذي نقل الرجال إلى القمر، والمصممة لتنفيذ مهام قمرية، بعد وقت قصير من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة يوم السبت.

txt

علماء: الكائنات الفضائية أكثر تقدما من أهل الأرض

txt

كويكبات غير مرئية تهدد الأرض.. ما القصة؟

فقدت مراقبة المهمة الاتصال بالمركبة الفضائية بعد ثماني دقائق من التجربة التي استمرت 90 دقيقة عندما اقتربت من حافة الغلاف الجوي للأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن اللقطات الحية  "لايف فيديو" التي تم بثها على موقع X، تويتر سابقًا، تظهر انفجارًا حيث كان الصاروخ على ارتفاع 148 كيلومترًا (91 ميلًا) فوق الأرض.

ومع ذلك، أرسل "ماسك" تهانيه لفريق SpaceX، حيث  كتب على X بعد ساعة من انفجار الصاروخ:"تهانينا لفريق @SpaceX team!".

txt

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند

txt

هل تنفجر المعدة من كثرة تناول الطعام؟.. الإجابة صادمة

وقال جون إنسبروكر، مندس SpaceX، في بث مباشر على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Musk: "لقد فقدنا البيانات من المرحلة الثانية... ربما فقدنا المرحلة الثانية".

وأضاف إنسبروكر أن الصاروخ ربما يكون قد فجّر نفسه كإجراء احترازي: "ما نعتقده الآن هو أن نظام إنهاء الطيران الآلي في المرحلة الثانية يبدو أنه قد تم تشغيله في وقت متأخر جدًا من عملية الاحتراق".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

موضوعات متعلقة

علماء: الكائنات الفضائية أكثر تقدما من أهل الأرض

كويكبات غير مرئية تهدد الأرض.. ما القصة؟

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند

هل تنفجر المعدة من كثرة تناول الطعام؟.. الإجابة صادمة

مادة مخدرة تقضي على الشيخوخة.. تفاصيل

150 فيلم في الثانية.. هذه الدولة تطلق أسرع إنترنت في العالم

سحب من مواد بلاستيكية تغطي سماء الصين.. تفاصيل

شركة تقدم رحلات فضائية لـ الحمل والولادة .. ما القصة ؟

ترشيحاتنا

حملة فريد زهران تكشف أول قرار له حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

كسر حاجز الـ 1800 جنيه .. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من الجمعية العمومية للأهلي لـ مجلس الإدارة

رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق يطالب بتصفية 3 من كبار قادة حماس

صندوق تحيا مصر.. أحمد موسى: مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في غزة

المصري معروف بجبروته| هبوط اضطراري وتغيير مسار طائرة.. ماذا حدث برحلة فرنسا؟!.. وهذا مصير الراكب المشاغب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ