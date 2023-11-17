عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند

صدى البلد

لقي صبي يبلغ من العمر 10 سنوات نهاية مأساوية بعد أن هاجمته مجموعة من القرود وجرحته حتى الموت في قرية سالكي بولاية جوجارات الهندية.

وقع الاعتداء الوحشي بينما كان الصبي الصغير يلعب مع أصدقائه بالقرب من المعبد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وبحسب تقارير الشرطة، استهدفت القرود العدوانية ديباك ثاكور، فمزقت جذعه في هجوم وحشي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذه، قامت الحيوانات بنزع أحشائه، مما تسبب في إصابات خطيرة في أمعائه.

txt

مادة مخدرة تقضي على الشيخوخة.. تفاصيل

txt

150 فيلم في الثانية.. هذه الدولة تطلق أسرع إنترنت في العالم

فيما تم نقل الطفل بسرعة إلى مستشفى قريب، لكنه توفي متأثرا بجراحه قبل تقديم العلاج الطبي. وتبحث السلطات بنشاط عن القرود المتورطة في الهجوم.

وجاء في بيان رسمي بشأن الحادث: "تمزقت أمعاؤه في الهجوم، ولكن هرع إلى منزله ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته لدى وصوله".

ومن المثير للصدمة أن هذا ليس الحدث الأول، حيث أكد المسؤولون وقوع عدة هجمات للقردة داخل القرية خلال الأسبوع الماضي، ويمثل هذا الحادث المأساوي الهجوم الثالث من نوعه خلال سبعة أيام.

وكشف مسؤولو الغابات في المنطقة عن جهود مستمرة للقبض على مجموعة كبيرة من القرود التي تسببت في الفوضى في المستوطنة.

txt

شركة تقدم رحلات فضائية لـ الحمل والولادة .. ما القصة ؟

txt

سحبه رملية.. جيمس ويب يعثر على كوكب غامض وغريب

ووفقا لوكالة برس ترست الهندية (PTI)، فقد تم القبض على بعض الحيوانات بنجاح، بينما لا يزال البعض الآخر طليقًا.

وقال فيشال تشودري، مسؤول الغابات: "لقد أنقذنا اثنين من قرود اللانجور في الأسبوع الماضي وأقمنا أقفاصًا لاصطياد لانجور آخر، هناك مجموعة كبيرة من القرود في القرية، بما في ذلك أربعة بالغين شاركوا في هجمات في القرية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

يا سلام | خالد الغندور يسخر من استبعاد ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

مادة مخدرة تقضي على الشيخوخة.. تفاصيل

150 فيلم في الثانية.. هذه الدولة تطلق أسرع إنترنت في العالم

سحب من مواد بلاستيكية تغطي سماء الصين.. تفاصيل

شركة تقدم رحلات فضائية لـ الحمل والولادة .. ما القصة ؟

سحبه رملية.. جيمس ويب يعثر على كوكب غامض وغريب

حطم النوافذ.. صوت غامض يهز أرجاء هذه المدينة

احذر من ارتداء هذه القطعة في البيت.. تفاصيل

فيروس شديد الفتك يخرج إلى العالم من الجليد.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند

هذا ما يحدث لك عند قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

النيابة العامة تكشف عن الشركة المتهمة ببيع السكر في السوق السوداء

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

لقطات مرعبة من قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين بالضفة | شاهد

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ