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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة تقدم رحلات فضائية لـ الحمل والولادة .. ما القصة ؟

صدى البلد

لم يولد أي إنسان في الفضاء من قبل، ولكن شركة Spaceborn United الهولندية الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تهدف إلى تغيير ذلك.

أصبحت رحلات الفضاء التجارية حقيقة بالفعل، وعلى الرغم من أن شركات مثل SpaceX وBlue Origin وVirgin Galactic لم تنقل بعد ركابًا إلى القمر أو المريخ، إلا أن بعض العلماء ذوي البصيرة يعتقدون أنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح البشر نوعًا يرتاد الفضاء .

إجبرت إديلبروك، الرئيس التنفيذي لشركة Spaceborn United، هو أحد هؤلاء المؤمنين، ويقول إنه إذا أرادت البشرية أن تصل إلى النجوم، فسوف نحتاج إلى إيجاد طريقة للتكاثر هناك، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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ويتمثل هدف شركته على المدى القريب في اختبار ما إذا كان من الممكن إنجاب قوارض مختبرية وولادة في الفضاء، ثم العيش لتلد أطفالاً أصحاء.

الهدف النهائي لهذا البحث هو دعم الحمل البشري والولادة في الفضاء، وهي خطوة يقول إيدلبروك إنها ضرورية إذا أراد الناس أن يعيشوا خارج الأرض.

وقال لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تكنولوجي ريفيو: "البشرية تحتاج إلى خطة احتياطية'. 'إذا كنت تريد أن تكون كائنًا مستدامًا، فأنت تريد أن تكون كائنًا متعدد الكواكب"، فقد تعتبر تقنية Spaceborn أساسية لهذه الخطة.

إن "حاضنة الأجنة الفضائية" الخاصة بالشركة عبارة عن جهاز على شكل قرص مصمم لاحتواء الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية، الحيوانات المنوية والبويضات، ودمجها في مدار أرضي منخفض. يبلغ حجم الأداة الغريبة بأكملها حجم صندوق الأحذية.

بعد 5-6 أيام من النمو، سيتم تجميد الجنين النامي بالتبريد وإعادته إلى الأرض، حيث سيتم فحصه لتحديد ما إذا كان من الممكن زرعه في أم بديلة وحمله حتى نهايته، وفقًا للمواد الإعلامية للشركة.

بعد أن أدت مشكلات مع شريك Spaceborn في الرحلات الفضائية إلى تأخير الاختبار الأول هذا العام، فمن المقرر أن يصعد الجهاز إلى مدار أرضي منخفض في نوفمبر 2024.

بعد هذه التجربة، لدى Spaceborn خطط لاختبار الأجنة البشرية المخصبة تحت الجاذبية الاصطناعية ثم تحت ظروف الجاذبية المنخفضة.

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يعد الافتقار إلى الجاذبية أحد العوائق الأساسية أمام التكاثر البشري خارج كوكب الأرض. وبدون الجاذبية التي تمسك بجسدي شخصين، فإن ممارسة الجنس ستكون صعبة للغاية.

وبعد الإخصاب، ليس من الواضح كيف سيؤثر نقص الجاذبية على نمو الجنين، تشير بعض الأبحاث إلى أن البيئة منخفضة الجاذبية يمكن أن تغير كيفية انقسام الخلايا الجذعية الجنينية، وكيفية تمايزها إلى أنواع مختلفة من الخلايا، وكيفية دفاعها ضد تلف الحمض النووي.

لكن جميع هذه الدراسات أجريت على أطباق من الخلايا المزروعة في المختبر، وليس من الواضح كيف ستترجم النتائج إلى خلايا حيوان حي أو شخص.

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