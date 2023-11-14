حطم النوافذ.. صوت غامض يهز أرجاء هذه المدينة

أفاد سكان "نيو إنجلاند" بأنهم سمعوا صوتًا غريبًا مساء يوم 20 أكتوبر، أدى إلى هز المنازل وتحطيم النوافذ لمدة 12 ثانية على الأقل.

وسجلت الأجهزة الفلكية بجامعة هارفارد، هذه الضوضاء، ووجدت أنها لا تشبه أي شيء صادر عن الطيور أو الطائرات أو الرياح.

وقد حقق عالم فيزياء صيد الكائنات الفضائية والرئيس السابق لعلم الفلك بجامعة هارفارد آفي لوب في مصدر الصوت مجهول الهوية.

وأوضح لوب أن الجسم الغريب أطلق طاقة متفجرة تعادل 2400 رطل من مادة تي إن تي تم اكتشافها من دائرة نصف قطرها أكثر من 10 أميال.

كان الصوت يتحرك بسرعة 1115 قدمًا في الثانية عندما اكتشفه مرصد في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أشار لوب إلى أن مصدر الطاقة جاء على الأرجح من انفجار نيزك بعرض ميل خلال وابل الجباريات الذي بلغ ذروته في المنطقة في 21 أكتوبر.

سجل مرصد مشروع لوب جاليليو، هذه الطفرة، باستخدام ميكروفون عملاق شديد الحساسية قام بتركيبه على سطح أحد المباني في حرم جامعة هارفارد.

اتصل آندي ميد، الذي صمم وبنى النظام، بلوب في 21 أكتوبر بعد أن لاحظ شيئًا غريبًا التقطته أجهزة الاستشعار،وقال ميد في المذكرة: "بدأت أتلقى رسائل هذا الصباح حول صوت قوي تم سماعه في جميع أنحاء نيو إنجلاند".

ومن الجدير بالذكر أن مرصد جبل واشنطن، نشر منشورًا حول هذا الموضوع، حيث كان لديهم الكثير من الاستفسارات، ويحتوي هذا المنشور الآن على أكثر من 4000 تفاعل و1000 تعليق و751 مشاركة، وقد سمع الكثير منهم الصوت، ويتابعون القصة.

جاءت التقارير من كلا الولايتين، حيث سافرت عبر جبل واشنطن وبوثباي هاربور وماين وستوربريدج، إذ سمع الناس انفجارًا فوق منازلهم حوالي الساعة 7:43 مساءً بالتوقيت الشرقي في 20 أكتوبر.

أخبر ميد لوب أنه فحص AMOS، ووجد 'صوتًا مثيرًا للاهتمام للغاية' استمر لمدة 12 ثانية، بعد ذلك، أنشأ لوب موقعًا إلكترونيًا لجمع التقارير من مواقع أخرى مما قد يحد من مسافة المصدر الغامض.

ونظرًا لمهمة مشروع جاليليو، أثار سؤال واحد: "هل هذه ظاهرة شاذة غير محددة (UAP)؟' هل يستخدم الفضائيون تقنيات متقدمة بالقرب من الأرض؟"

كانت الإشارة قصيرة ولكنها أنتجت إطلاقًا مفاجئًا للطاقة مما أدى إلى إرسال موجة عبر الغلاف الجوي للأرض.

ووجد لوب أن موجة الضغط قد ضعفت بحلول الوقت الذي اكتشف فيه AMOS الصوت، حيث كانت تتحرك بسرعة 1115 قدمًا في الثانية.

وأضاف: "ضرب هذه السرعة في مدة النبض، 12 ثانية، يعني أن عرض القذيفة يبلغ 4 كيلومترات [2.4 ميل] لموجة الانفجار، مما يعني مسافة حوالي 40 كيلومترًا [24.8 ميلًا] من الانفجار".

وتعتبر زخة شهب الجباريات، التي تحدث كل خريف عندما تمر الأرض عبر تيار من حطام مذنب هالي، بلغت ذروتها في 21 أكتوبر مع ما يصل إلى 25 شهابًا كل ساعة.

الشهب، والمعروفة أيضًا باسم الشهاب، تأتي من بقايا جزيئات المذنب وأجزاء من الكويكبات المكسورة، وعندما تدور المذنبات حول الشمس، ينتشر الغبار الذي تنبعث منه تدريجيًا في مسار غباري حول مداراتها.

وفي كل عام، تمر الأرض عبر مسارات الحطام هذه، التي تصطدم بغلافنا الجوي وتتفكك لتشكل خطوطًا نارية وملونة في السماء.

ولأن هذا حدث سنوي، أفاد سكان نيو إنجلاند بأنهم سمعوا نفس 'الطفرة' في عام 2021، أيضًا في 20 أكتوبر.