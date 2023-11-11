بسبب المريخ .. أمراض وإصابات بين العمال في سبيس إكس

منذ أن شارك إيلون ماسك في تأسيس شركة SpaceXin عام 2002، كان نهجه الديناميكي والمبتكر في ريادة الأعمال عامل جذب رئيسي للمهنيين الشباب الموهوبين.

أعرب العديد من الموظفين في SpaceX عن حماسهم للانضمام إلى الشركة، بسبب قدرتها التنافسية على المنافسين والمزايا مثل المرافق الطبية في الموقع وخيارات الأسهم الخاصة، والتي زادت قيمتها بشكل كبير.





مع قوة عاملة تبلغ 13000 شخص، بلغت القيمة التقديرية لشركة SpaceX حوالي 150 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. يمتلكMusk نفسه حصة قدرها 42% في الشركة ويسيطر على 79% من قوة التصويت فيها، وفقًا لإيداع الشركة الأخير.

ومع ذلك، كشف تحقيق أجرته رويترز مؤخرًا أن بعض موظفي SpaceX لجأوا إلى إجراءات صارمة للتعامل مع بيئة العمل الصعبة في منشأة الإطلاق التابعة للشركة. ووفقا للتقرير، كان العمال يتناولون أديرال، وهو منشط يوصف عادة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، دون وصفة طبية للحفاظ على التركيز بسبب وتيرة العمل المكثفة.



قال ترافيس كارسون، الموظف السابق في SpaceX، إن بعض العمال غالبًا ما يعملون لأكثر من 80 ساعة أسبوعيًا.

ووجد التحقيق أيضًا أن الموظفين ينامون أحيانًا في المنشأة لإكمال المزيد من العمل، حتى أن بعضهم ينام في الحمامات.

وواجه عمال اللحام في SpaceX، الذين كانوا يعملون في هياكل الخيام في موقع الإطلاق، درجات حرارة تجاوزت 100 درجة فهرنهايت،ولمقاومة الحرارة ومواصلة العمل، تلقوا علاجات عبر الوريد.

تعرضت شركة SpaceX، التي توظف حوالي 13000 شخص، لإصابة ما لا يقل عن 600 عامل على مدار تسع سنوات في جميع منشآتها، ولا يمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للإصابات، حيث لم تقدم الشركة تقارير كاملة لإدارة السلامة والصحة المهنية، تجاوز معدل الإصابة المبلغ عنها في منشآت SpaceX متوسطات صناعة الفضاء لنفس السنوات.

وكشفت السجلات عن مجموعة من الإصابات بين العاملين في شركة سبيس إكس، وكان الكثير منها خطيرًا أو منهكًا.



وشملت هذه الحالات أكثر من 100 حالة لعمال أصيبوا بجروح أو تمزقات، و29 حالة يعانون من كسور في العظام أو خلع، و17 حالة منسحق الأيدي أو الأصابع،بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن تسع إصابات في الرأس، تشمل كسرًا في الجمجمة وأربعة ارتجاجات وإصابة واحدة في الدماغ.

وأظهرت البيانات أيضًا خمس حالات حروق، وخمس حالات صعقات كهربائية، وثماني حوادث أدت إلى بتر الأطراف.

وكانت هناك 12 حالة إصابة تؤثر على أجزاء متعددة من الجسم غير محددة وسبع حالات إصابات في العين. إلى جانب هذه الإصابات الأكثر خطورة، كان هناك أيضًا أكثر من 170 تقريرًا عن سلالات أو الالتواءات البسيطة نسبيًا.

كشفت أكثر من 36 مقابلة مع عمال حاليين وسابقين أن هذه الإصابات تشير إلى الوتيرة السريعة التي حددها إيلون ماسك للشركة، هدف ماسك هو بناء صاروخ للسفر البشري إلى المريخ.

ذكر توم مولين، المهندس السابق لشركة SpaceX، أنه كان من بين العديد من الموظفين الذين تم فصلهم بعد أن أثاروا مخاوف بشأن بيئةالعمل في SpaceX.

وقال توم مولين لرويترز: "فكرة إيلون بأن شركة سبيس إكس تقوم بهذه المهمة للذهاب إلى المريخ بأسرع ما يمكن وإنقاذ البشرية تتغلغل فيكل جزء من الشركة".



وفي عام 2022، بلغ معدل الإصابات في موقع التصنيع والإطلاق التابع لشركة سبيس إكس بالقرب من براونزفيل بولاية تكساس، 4.8 إصابة أو مرض لكل 100 عامل، وهو رقم يعادل ستة أضعاف متوسط 0.8 في صناعة الفضاء.

وفي منشأة ماكجريجور لاختبار الصواريخ في تكساس، حيث وقع حادث تورط فيه لوبلانك، كان معدل الإصابة 2.7 لكل 100 عامل، أيأكثر من ثلاثة أضعاف المعيار الصناعي. أفاد موقع التصنيع في هوثورن بكاليفورنيا لشركة SpaceX عن معدل 1.8 إصابة لكل 100 عامل، أي أكثر من ضعف متوسط صناعة الفضاء. وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير رويترز أن منشأة الشركة في ريدموند بواشنطن تتماشىمع متوسط الصناعة، حيث سجلت معدل إصابة قدره 0.8 لكل 100 عامل.

أثيرت مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة بشأن سلوك " ماسك " في المنشآت، بما في ذلك استخدامه لقاذف اللهب الخاص بالشركة وتفضيلهإعادة طلاء الآلات ذات الألوان الزاهية بدرجات ألوان أكثر هدوءًا، مما قد يؤثر على رؤية السلامة.

أدى نفور " ماسك " من الألوان الزاهية إلى إصدار تعليمات للعمال بعدم ارتداء سترات أمان صفراء زاهية أثناء تواجده في الموقع.

ردت شركة SpaceX على استفسارات إدارة السلامة والصحة المهنية، قائلة إنها توفر للعمال تدريبًا على السلامة وليست مسؤولة عن الإصابات.