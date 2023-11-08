انهيار ثلث الجليد في جرينلاند يهدد العالم بـ كارثة.. ماذا يحدث؟

ارتفاع شديد في الحرارة واحتباس حراري يهدد الحياة على سطح كوكب الأرض، وها نحن نجني ثمار هذا التهديد، فقد حذر باحثون من أن الأرفف الجليدية في جرينلاند فقدت أكثر من ثلث حجمها منذ عام 1978.

وأدت مياه المحيط الدافئة إلى تسريع تفكك الرفوف الجليدية الحيوية، ما أدى إلى ذوبانها من الأسفل وزيادة خطر انهيارها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من بين الأرفف الجليدية الثمانية التي تدعم الأنهار الجليدية الشاسعة في شمال جرينلاند، انهارت ثلاثة منها بالكامل بالفعل، بينما تراجعت الخمسة المتبقية بسرعة.

ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات، يقول العلماء إن الجروف الجليدية ستستمر في التراجع، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على مستويات سطح البحر العالمية.

وإذا اختفت هذه الجروف الجليدية بالكامل، فيمكن أن تطلق هذه الجروف الجليدية ما يكفي من المياه لرفع مستويات سطح البحر العالمية بمقدار 6.8 قدم (2.1 متر)، وفقًا لخبراء من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS).

كان يُعتقد سابقًا أن الأرفف الجليدية في جرينلاند مستقرة، على عكس المناطق الأكثر حساسية في الغطاء الجليدي القطبي.

ومع ذلك، استخدم العلماء الملاحظات الميدانية، والتصوير الجوي، وبيانات الأقمار الصناعية، ونماذج المناخ الإقليمية لإظهار أن الرفوف الجليدية تعرضت لانهيار متسارع.

منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انهارت تمامًا الأرفف الجليدية العائمة في الأنهار الجليدية زاكاريا إيستروم وأوستينفيلد وهاغن براي.

في عام 2003، انهار 80% من الجرف الجليدي في أوستينفيلد في البحر، ما أدى إلى فقدان 6.5 ميل مكعب (27 كيلومترا مكعبا) من الجليد.

وبالمثل، انهار هاجن برا بين عامي 2001 و2005، تاركًا وراءه ما يزيد قليلاً عن عُشر كتلته الأصلية.

كما تضاءلت الجروف الجليدية الأخرى المتبقية وتقلصت بسرعة، مع تراجع بعضها لمسافة تصل إلى خمسة أميال (8.3 كيلومتر).

ويكمن خطر هذه الانهيارات في أنها ستزيد من معدل دخول الجليد إلى المحيط، ما قد يكون له تأثير هائل على مستويات سطح البحر، فقد تعمل الأرفف الجليدية مثل السدود المجمدة العملاقة، والتي تمنع الأنهار الجليدية من دخول البحر.



وتعد جرينلاند مسؤولة بالفعل عن 17.3% من الارتفاع في مستويات سطح البحر بين عامي 2006 و2018، ومع ذلك، فإن الأنهار الجليدية في شمال جرينلاند تحتوي على ما يكفي من الجليد لرفع مستوى سطح البحر بمقدار 6.6 قدم (2.1 متر).

وقال الباحثون، بقيادة رومان ميلان، في مجلة Nature Communications: 'بشكل عام، يتم تجفيف 25% من مساحة الغطاء الجليدي من خلال الرفوف الجليدية السابقة أو المتبقية، وهو ما يمثل ارتفاعًا في مستوى سطح البحر يعادل 2.1 متر.

وأوضحوا:"إذا فقدت الأنهار الجليدية الموجودة في شمال جرينلاند الدعم الذي توفره الأرفف الجليدية، فإن الزيادة في التصريف يمكن أن تنافس أكبر المساهمين في فقدان كتلة الجليد في جرينلاند"، ويقول الباحثون إن العامل الدافع وراء التفكك السريع للغطاء الجليدي في جرينلاند هو ارتفاع درجات حرارة المحيطات.