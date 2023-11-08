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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فامبير.. أغرب فيروس يكتشفه العلماء في التاريخ| ما قصته؟

صدى البلد

في عالم تملؤه الفيروسات والبكتيريا المختلفة في كل مكان، لاحظ العلماء فيروسات مصاصي الدماء'لأول مرة، وهي مسببات الأمراض التي تلتصق بفيروسات أخرى من أجل تكرار نفسها.

لقد عرف الباحثون منذ عقود، من الناحية النظرية، أن بعض الفيروسات تفترس فيروسات أخرى، على عكس معظم الفيروسات التي تتكاثر ذاتيًا.

الآن، تحت المجهر شاهد فريق من الباحثين في ولاية ماريلاند هذه العملية التي تتضمن فيروسًا 'قمرًا صناعيًا' وفيروسًا مساعدًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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سلالة البكتيريا، وهو نوع من الفيروسات التي تصيب البكتيريا، تعلق على عنق الفيروس الذي تنقله التربة، المكان الذي تنضم فيه القفيصة إلى ذيل الفيروس.
وقال عالم الأحياء والمؤلف الرئيسي تاجيد دي كارفاليو: 'عندما رأيت ذلك، قلت: لا أستطيع أن أصدق هذا، لم يسبق لأحد أن رأى عاثية بكتيريا و أي فيروس آخر  مرتبطة بفيروس آخر".

تسمى العلاقة الفيروسية بين مسببات الأمراض بالقمر الصناعي والمساعد، فالقمر الصناعي هو الشريط المُعدي الذي يعتمد على المساعد للحصول على الدعم خلال دورة حياته.

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فيما قام إيليا ماسكولو، وهو طالب دراسات عليا في مجموعة بحث إيريل والمؤلف الأول المشارك في الورقة، بتحليل جينومات القمر الصناعي والمساعد والمضيف، مما كشف عن المزيد من الأدلة حول هذه العلاقة الفيروسية التي لم يسبق لها مثيل. تحتوي معظم الفيروسات الفضائية على جين يسمح لها بالاندماج في المادة الوراثية للخلية المضيفة بعد دخولها إلى الخلية.


وهذا يمكّن القمر الصناعي من التكاثر عندما يدخل أحد المساعدين إلى الخلية منذ ذلك الحين. تقوم الخلية المضيفة أيضًا بنسخ الحمض النووي الخاص بالقمر الصناعي والحمض النووي الخاص بها عندما تنقسم.
 

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