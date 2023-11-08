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إلهام أبو الفتح
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منوعات

كما لم نره من قبل.. مسبار إقليدس يلتقط صورا مذهلة لـ الكون

صدى البلد

تُظهر الصور الجديدة المذهلة التي التقطها مسبار إقليدس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، الكون بتفاصيل ساحرة لم تُرى من قبل.

أعادت المركبة الفضائية المدعومة من المملكة المتحدة البريطانية، والتي انطلقت من فلوريدا في يوليو، صورها الخمس الأولى من موقعها على بعد حوالي مليون ميل من الأرض.

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ومن بينها لقطة لـ 1000 مجرة ​​في مجموعة برشاوس التي تبعد 250 مليون سنة ضوئية عن الأرض، بالإضافة إلى منظر لسديم رأس الحصان في كوكبة أوريون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هناك أيضًا مجرة ​​حلزونية مذهلة، ومجرة قزمة غير منتظمة وعنقود كروي كرة كثيفة تضم حوالي 400000 نجم قديم.

الصور الخمس الأولى التي تم إصدارها أمس هي الخطوة الأولى في مهمة إقليدس التي تستغرق ست سنوات لإنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه لم يتمكن أي تلسكوب آخر من التقاط مثل هذه الصور الفلكية شديدة الوضوح عبر هذه البقعة الكبيرة من السماء.

منذ إطلاقه بواسطة صاروخ SpaceX في يوليو، يتمركز إقليدس في L2، 'نقطة لاغرانج الثانية' في الفضاء، وهو موقع في الفضاء بين الأرض والشمس حيث تميل الأجسام المرسلة إلى البقاء في مكانها.

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يقع L2 على بعد 930.000 ميل (1.5 مليون كيلومتر) خلف الأرض مباشرة كما يُرى من الشمس ، أي ما يقرب من أربعة أضعاف المسافة التي يصلها القمر من الأرض.


وقالت البروفيسور كارول مونديل، مديرة العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية: "ما نراه هو صور رائعة لمساحات واسعة من السماء تم التقاطها بسرعة كبيرة إلى أعماق كبيرة".

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