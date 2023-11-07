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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طفرة علمية.. تصميم اختبار منزلي يكشف عن مرض خبيث

صدى البلد

يجري العلماء تطوير اختبار تدفق جانبي بسيط يستخدم للكشف عن أورام المخ في المنزل، ويمكن للاختبار المنقذ للحياة أن يحذر بسرعة الأشخاص الذين يعانون من أورام دماغية عدوانية ومتكررة في حالة عودة الورم.

وتم تطوير الاختبار للورم الأرومي الدبقي، وهو نوع من ورم الدماغ العدواني الذي يصيب حوالي 2200 شخص سنويًا في المملكة المتحدة، والذي يعود إلى حوالي 75% من الحالات.

غالبًا ما ينتظر الأشخاص حاليًا ما يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بين فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كان الورم قد نمو مرة أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ولذلك، فإن الاختبار الذي يمكنهم إجراؤه عدة مرات في الأسبوع من شأنه أن يقلل من قلقهم، ويمكن أن يكتشف الورم بشكل أسرع بكثير، عندما تكون الجراحة لا تزال ممكنة أو العلاج مثل الإشعاع أو العلاج الكيميائي سيعمل بشكل أفضل.

ويأخذ اختبار التدفق الجانبي، المشابه لتلك المستخدمة لكوفيد، قطرة دم بدلا من مسحة الأنف، ويعطي النتيجة في غضون ثوان.

فهو يبحث عن جزيء يسمى بروتوبورفيرين IX، وهو مكون مركزي لخلايا الدم الحمراء. ويعتقد بعض الخبراء أن الخلايا السرطانية في الدماغ، على عكس الخلايا الطبيعية، تتخلى عن وظيفة أساسية تتمثل في مساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

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لذلك قد يكون هناك المزيد من البروتوبرفيرين التاسع في الجسم، والذي لم تستخدمه خلايا الدم الحمراء، عندما يعود ورم في المخ لشخص ما.

ومن المأمول أن يتم استخدام الاختبار على عينات دم مأخوذة من 60 شخصًا، مصابين أو غير مصابين بأورام المخ، في الأشهر القليلة المقبلة لمعرفة مدى نجاحه.

وقال البروفيسور فيليب ويلسون، عضو الفريق الذي ينتج الاختبار في جامعة نوتنغهام ترنت: "هذا الاختبار سينقذ حياة الأشخاص الذين يعانون من أورام دماغية عدوانية والذين يعرفون أن الورم من المرجح للغاية أن يعود، لذا واجهوا قنبلة موقوتة".


في الوقت الحالي، يمكن لأي شخص إجراء فحص بالرنين المغناطيسي، ثم يمكن أن يبدأ الورم في الظهور في اليوم التالي، ولن يعرف حتى الفحص التالي، لذلك سيوفر هذا الفحص طمأنينة كبيرة أن نكون قادرين على تتبع عودة ظهور السرطان في المنزل باستخدام اختبار رخيص اعتدنا جميعًا الآن على استخدامه.

تنتج الخلايا الطبيعية في الجسم، بما في ذلك خلايا الدماغ، مواد كيميائية تستخدم لنمو خلايا دم حمراء منفصلة، ويفعلون ذلك لأنهم بحاجة إلى خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين من القلب، وتزويدهم بالطاقة.

لكن يُعتقد أن خلايا أورام الدماغ تتصرف بشكل غريب، وقد تتخلى عن نشاط مساعدة خلايا الدم الحمراء على النمو، مع التركيز على عمليات أخرى مثل التكاثر لتكوين أورام أكبر.

مع وجود عدد أقل من خلايا الدماغ الطبيعية، وزيادة عدد خلايا ورم الدماغ، فإن كمية البروتوبرفيرين التاسع اللازمة لخلايا الدم الحمراء تكون أقل، لذلك من المحتمل أن يبقى في الجسم، غير مستخدم، على مستوى أعلى.

اكتشف العلماء هذا فقط في السنوات الأخيرة، ويقومون الآن بتسخير المعرفة لإنشاء اختبار للبروتوبورفيرين التاسع.

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