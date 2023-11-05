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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الهواتف الذكية تحرمك من النوم الجيد ليلا.. تفاصيل

صدى البلد

الهواتف الذكية ليست جيدة تمامًا للحصول على نوم هادئ ومريح، فهي مليئة بالتطبيقات للترفيه والعمل مما يمنحك سببين للبقاء مستيقظًا.

يمكن للضوء الاصطناعي الأزرق المنبعث من شاشات الهاتف أيضًا أن يعطل ساعات الجسم البيولوجية، حسبما وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد في عام 2014، مما يجعل النوم صعبًا.

كما وجدت دراسة أجريت في المملكة العربية السعودية عام 2019 بين الطاقم الطبي أن 92.4% من الأشخاص يستخدمون الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة، وأن الأشخاص الذين يفعلون ذلك هم أكثر عرضة بمرتين للنوم بشكل سيئ.

أشارت الأبحاث السابقة أيضًا إلى أن التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي طوال اليوم يجعلك أكثر عرضة لاضطراب النوم، مع احتمال أن ينام الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك بكثافة ثلاث مرات بشكل سيئ، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة بيتسبرغ عام 2016.

ولحسن الحظ، تأتي هواتف اليوم مزودة بمجموعة متنوعة من الأدوات للمساعدة في الحد من تأثيرات الضوء الأزرق، والضغط الناتج عن وسائل التواصل الاجتماعي، وإغراء مشاهدة التليفزيون، إليك بعض الخطوات للحصول على نوم هادئ  بعد استخدام الهواتف.

استخدم التركيز على النوم أو وضع وقت النوم

يقدم كل من Apple وAndroid أدوات تساعدك على النوم بشكل أفضل من خلال جدولة وقت النوم وإزالة عوامل التشتيت - بما في ذلك الإشعارات والمكالمات الهاتفية.

يوجد وضع التركيز على النوم من Apple في تطبيق Health، ويساعدك على النوم بشكل أفضل من خلال جدولة أوقات نوم منتظمة (يمكنك تغيير هذا بحيث يكون هناك وقت نوم مختلف في عطلة نهاية الأسبوع).

يمكن لمستخدمي Android العثور على مجموعة أكبر من الوظائف في وضع وقت النوم، والذي يوفر خيارات لإسكات الهاتف وحتى تغيير الشاشة إلى اللونين الأسود والأبيض لتقليل تشتيت الانتباه.

اطفئ الضوء الأزرق

خلال النهار، يعمل الضوء ذو الأطوال الموجية الزرقاء بما في ذلك شاشات الإلكترون والأضواء الموفرة للطاقة على تعزيز الانتباه وأوقات رد الفعل والمزاج.

ولكن في الليل، يمكن للضوء الأزرق أن يعرقل ساعة جسمك البيولوجية أو إيقاعك اليومي، وفقًا لأبحاث جامعة هارفارد، مما يؤدي إلى انخفاض جودة النوم.

ويحذر باحثون من جامعة هارفارد من أن الضوء الأزرق مرتبط أيضًا بالسمنة والسرطان وأمراض القلب، ولحسن الحظ، يوفر كل من Android وiPhone خيار تغيير الضوء المنبعث من شاشة هاتفك في الساعات التي تسبق النوم.


جدولة الوضع الداكن

قد يكون الضوء الساطع المنبعث من شاشة هاتفك مزعجًا للغاية في وقت متأخر من الليل، خاصة إذا تلقيت إشعارًا يجعل شاشة هاتفك تتألق في غرفة مظلمة.

يمكنك جدولة تشغيل الوضع الداكن، وتحويل هاتفك إلى شاشة سوداء لمنع إبهارك - ولجعل القراءة أكثر راحة في الغرف المظلمة.

 

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