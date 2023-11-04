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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابنة جيفارا توجه رسالة قوية لـ أهل غزة والعرب.. ماذا قالت؟ |فيديو

أليدا تشي جيفارا
أليدا تشي جيفارا

أمام ما يحدث على أرض غزة من هجمات ومجازر مروعة على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي، قررت "أليدا تشي جيفار" ألا تقف صامتة وتخرج في مقطع فيديو تتساءل وتعلن تضامنها مع الفلسطينيين.

في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت ابنة المناضل الكوبي "تشي جيفارا" توجه أسئلتها لـ العرب قائلة:"إلى شعوب الوطن العربي ماذا تنتظرون بعد؟، نحن بعيدون أميالًا كثيرة لكنكم هناك، اليوم يحدث هذا في غزة وفلسطين، وغدًا على من سيكون الدور؟".

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وأكملت "اليدا" :"إذا سمحتم لإسرائيل بالاستمرار في فعل ما تريده، إلى أي مدى سوف تذهب؟ متى ستتوقف؟،  متى سيتوقف هذا ؟، هل حقًا تفكرون بالأمر؟ ".

ووجهت إليدا رسالة قوية إلى الشعوب العربية:" يجب أن تتحدوا كشعوب أنتم تدافعون عن دمائكم، وثقافتكم وحياتكم ، لا يمكنكم نسيان هذا".

لتنتقل فيما بعد لتعلن تضامنها مع  أهل غزة المكلومين:"إلى الأخوة الفلسطينيين أنا متأسفة لبعد المسافات، أريد أن أكون معكم، أعتقد أن ذلك فعلًا مكاني، لأن التضامن ليس فقط بالحديث أو القول التضامن بالفعل".

وتشد على يدهم  بالمساعدة:"أنا طبيبة هناك يجب أن أكون، اعتمدوا علي في أي وقت وفي أي مكان استطيع أن أكون بجانبكم ، الحياة حقًا لا تهم،  ما يهم أننا مصممون والآن متضامنون مع بعضنا البعض".

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واختتمت رسالتها عن قوة الفلسطينيين وحثهم للمضي قدمًا نحو النصر:"لا يمكنني الحديث فقط عن الحب والاحترام، يجب أن اتحدث أيضًا عن القوة، لأنكم يا شعب فلسطين تضعون قيد الممارسة، ما يقوله شعبي الوطن أو الموت، لكن كلمتنا الأخيرة هي يجب أن ننتصر، وهذا ما نأمل أن تفعلوه، أن تنتصروا، انتصروا دائمًا أكملوا اخوتي حتى النصر".

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