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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشمس حجمها يزداد 10000 مرة .. تفاصيل

صدى البلد

من المتوقع أن يزداد حجم الشمس إلى 1000 مرة حجمها في المراحل الأخيرة من حياتها، مما يؤدي إلى محو الأرض على الفور، وسيقوم نجم بعيد بدور الحدث الكارثي.

تكشف الحسابات الرياضية الجديدة لـ Rho Coronea Borealis، الواقع في المنطقة الصالحة للسكن على بعد 57 سنة ضوئية، وأنه يقترب من نهاية دورة حياته وسيتحول إلى عملاق أحمر في حوالي مليار سنة.

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ستتأثر جميع النباتات الأربعة المعروفة التي تدور حول النجم بالغلاف الجوي النجمي، حيث يتبخر بعضها ويتمزق بعضها الآخر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

افترض العلماء لأول مرة نفس المصير لشمسنا في الأربعينيات من القرن الماضي، لكنهم خلصوا إلى أنه من غير المرجح أن يحدث قبل خمسة مليارات سنة أخرى.

تقول الدراسة المنشورة في arXiv: "لقد أظهرنا أن الكواكب الثلاثة الداخلية (e، b، وc) قد انجرفت خلال مرحلة العملاق الأحمر وفرع العملاق المقارب، ومن المحتمل أن تدمر تلك الكواكب إما عن طريق التبخر أو اضطراب المد والجزر".

رو كورونا بورياليس هو نجم قزم من التسلسل الرئيسي ذو اللون الأصفر البرتقالي، تبلغ كتلته 96% من كتلة شمس الأرض، و1.3 مرة نصف قطرها و1.7 مرة لمعانها، ومع ذلك، فإن عمر Rho Coronae Borealis يبلغ ضعف عمر شمسنا، التي يبلغ عمرها 4.6 مليار سنة.

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استخدم "ستيفن آر كين" من قسم علوم الأرض والكواكب بجامعة كاليفورنيا، نموذج التطور النجمي لملاحظة التأثيرات بمجرد تحول النجم إلى عملاق غازي، ويعتبر نموذج التطور النجمي هو نموذج رياضي يمكن استخدامه لحساب المراحل التطورية للنجم منذ تكوينه حتى يصبح بقايا.

وتنبأ النموذج بأن النجم سيصبح عملاقًا أحمر عند 11.5874 جيرز - واحد جيرس يساوي مليار سنة.

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