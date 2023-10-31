بناه المصريون أم نحتته الطبيعة.. أسرار مثيرة حول أبو الهول

تعتبر أهرامات الجيزة هي مشروع البناء الأكثر إثارة للإعجاب في العالم القديم والحديث، حيث يشكل حوالي 2.3 مليون لوح من الحجرالجيري الهرم الأكبر وحده، ولكن تمثال أبو الهول المهيب له قصة أصل أكثر غموضًا.





ففي مقال نشرته مجلة سميثسونيان عام 1981، افترض الجيولوجي فاروق الباز أن المصريين القدماء لم يصنعوا أبو الهول من الصفر، مثل الأهرامات، ولكن رياح الصحراء شكلت الخطوط العريضة لأبو الهول، وقد أعطى البنائون القدماء للصخور مظهرًا له وبنوا وجهه.





الآن، اختبر علماء من جامعة نيويورك هذه النظرية من خلال إنشاء أشكال أرضية مصغرة تشبه الأسد من الطين باستخدام ديناميكياتالسوائل واكتشفوا أنه من الممكن أن يكون شكل الصخرة هو الذي ألهم المصريين لإنشاء تمثال أبو الهول، وقد تم قبول عملهم من قبل مجلةPhysical Review Fluids.





قام الفريق، بقيادة ليف ريستروف من جامعة نيويورك، بدراسة كيفية تآكل الطين بفعل الماء، بعد بناء عدة أكوام من طين البنتونيت باستخدامبلاستيك غير قابل للتآكل يرمز إلى "الشوائب الصلبة" في نهاية كل منها، تدفقت المياه فوق التلال بالتوازي مع محورها الطويل.





بمرور الوقت، أكل الماء الطين، لكنه ترك البلاستيك غير القابل للتآكل سليمًا، وقد اندهش ريسترووف من ظهور شكل مألوف جدًا.





وقال ريستروف لمجلة نيو ساينتست: "لقد أذهلنا التشابه بين الأسد الجالس والأسد الساكن". "يأكل السائل المادة الصلبة، لكن المادةالصلبة تجبر التدفق على التكيف مع شكله، فإنه يتغذى على التدفق ويغير معدلات التآكل وكيفية توزيعه على السطح".





في حين أن البلاستيك غير القابل للتآكل غير موجود في الطبيعة أو على الأقل، فهو غير موجود بشكل طبيعي، إلا أن السمات الجيولوجيةالمعروفة باسم الياردانغ موجودة بالتأكيد، وهي عبارة عن تلال حادة وغير منتظمة من الرمال المدمجة.





أضاف ريستروف وفريقه أيضًا صبغة إلى الماء لتصور أكثر دقة كيف يمكن للرياح أن تشكل الجزء الخلفي من أبو الهول إذا قابلتها ياردانجمدمجة في اتجاه مجرى النهر.





إن إطلاق الصبغة في اتجاه المنبع يكشف عن خطوط مضغوطة تحت الرأس، وهذا التدفق المتسارع يحفر الرقبة ويكشف عن الأطرافالأمامية والأقدام،» كما كتب ريستروف وفريقه في ملصق حول النتائج التي توصلوا إليها. "تُظهر هذه النتائج ما قد واجهته الشعوبالقديمة في صحاري مصر ولماذا تصوروا مخلوقًا رائعًا."





فيما افترض الباز في الأصل أن المصريين القدماء نحتوا رأس أبو الهول من ياردانج طبيعي، ويبدو أن دراسة ديناميكيات الموائع التيأجراها ريستروف تقدم بعض الأدلة المقنعة لهذه النظرية.





ولكن سواء كان أبو الهول تحفة فنية مبنية من الصفر أو أحد عجائب نحت الطبيعة، فإن مظهره الرواقي سيستمر في إلهام ملايين الزوار كلعام.



