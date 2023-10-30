من جديد.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتوقع مدمر غدًا

ما بين الحين والآخر يخرج عالم الزلازل الهولندي "فرانك هوجربيتس" بـ تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويترسابقًا، مقلقة بشأن العالم والزلازل والأحداث الكونية الخطيرة.

فقد كتب "فرانك" خلال الفترة الأخيرة :"أن هناك خمسة اقترانات قمرية وخمسة اقترانات كوكبية في الأيام الثلاثة المقبلة" موضحًا:" شرحتهذه الهندسة في أحدث فيديو، ويتسبب ذلك في التأثير على النشاط الزلزالي وتتراوح شدته من القوي إلى المدمر".





وأعاد "فرانك" خلال الساعات الماضية ليؤكد مرة أخرى على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة: "ليس من السهل التركيز على هذا بينما تحدث أشياء سيئة في العالم، فقط في حال فاتك ذلك، هناك تقارب بين الهندسة الكوكبية والقمرية الحرجة اليوم، والتي لديها القدرة على إطلاق نشاط زلزالي كبير في الأيام المقبلة".

ويضم الاقتران الرباعي الذي حذر منه "فرانك" المريخ وعطارد والأرض والمشتري، ليصبحوا في خط مستقيم كما سيقترن القمر مع المشتري وعطارد والمريخ والشمس.





كما أوضح خلال الفيديو الذي قام فيه بشرح ما يحدث قائلًا: "حدوث ذلك وقت قصيرللغاية، يجعله شيء شديد الأهمية"، مستكملًا:"ستتولد تيارات كهرومغناطيسية قوية جدًا عن طريق هندسة الكواكب والقمر، مما يؤدي ذلك لوقوع نشاط زلزالي ضخم".



فيما أشار إلى موعد حدوث ذلك، قائلًا: "نحن لا نعرف بالضبط متى سيقع زلازل أكبر بسبب هذه الهندسة، لكنني أتوقع 31 أكتوبر، قد يكون أكثر أو أقل يومًا واحدًا، لكن توقعوا نشاطًا زلزاليًا كبيرا".

وأكد فرانك "سننتظر ونشاهد كيف تستجيب الأرض، فإن هذا الأسبوع مثير جدًا للاهتمام، كونوا على استعداد لأي حادث".