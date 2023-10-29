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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يغير معرفتنا عن الأرض.. سر غامض مدفون تحت أستراليا

صدى البلد

على الرغم من أن كوكب الأرض الذي نعيش عليه قديم جدًا، إلا أننا مازلنا نتعلم الكثير عنه بفضل العمل والبحث المستمر الذي يقوم به العلماء.

 

اكتشف مؤخرًا أن أستراليا تدفن سر رائع تحت الأرض بإمكانه أن يغير كوكب الأرض بأكمله.. في مقال جديد نُشر فيThe Conversation، أوضح الجيولوجي أندرو جليكسون أن بحثه الأخير يحتوي على الكثير من الأدلة التي تشير إلى شيء ضخم.

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ويشير إلى وجود كويكب مدفون داخل حفرة ضخمة  تحت أستراليا، وتشير جميع الأدلة التي قدمها جليكسون إلى أنها أكبر مقبرة معروفة على هذا الكوكب.


 

ونشرت الدراسة الكاملة، التي أجراها جليكسون وزميله توني ييتس، في مجلة Tectonophysics في وقت سابق من هذا العام.


 

تمت مناقشة هيكل دينيليكوين في المجلة، وهو هيكل كويكب كبير إلى حد ما يقدر قطره بأكثر من 320 ميلًا، وإذا ثبت أن هذا القطر دقيق، فإنه سيجعل أكبر هيكل تصادم مؤكد في العالم في الوقت الحالي صغيرًا مقارنة به.


 

يبلغ عرض حفرة فريدفورت في جنوب أفريقيا حوالي 100 ميل، وفوق ذلك لديك فوهة تشيككسولوب ذات الحجم المماثل.


 

هناك أدلة قوية على أن هذا الهيكل ضخم، حيث كتب جليكسون في المحادثة: "يحتوي هيكل Deniliquin على جميع الميزات التي يمكن توقعها من هيكل تأثير واسع النطاق.


 

وأوضح: "على سبيل المثال، تكشف القراءات المغناطيسية للمنطقة عن نمط متموج متماثل في القشرة حول قلب الهيكل، ومن المحتمل أن يكون هذا قد نتج أثناء الاصطدام حيث خلقت درجات الحرارة المرتفعة للغاية قوى مغناطيسية شديدة."
 

ونظرًا لكون هذا الهيكل كبيرًا جدًا، فقد تتساءل كيف يمكن أن يظل مخفيًا تحت أقدامنا دون أن يلاحظه أحد لفترة طويلة.

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وأضاف جليكسون: "عندما يضرب كويكب، فإنه يخلق حفرة ذات قلب مرتفع، وهذا مشابه لكيفية رش قطرة ماء إلى أعلى من حفرة عابرة عندما تسقط حصاة في بركة سباحة".


 

وأشار العالم إلى أن الهيكل يمكن أن يتآكل على مدى ملايين السنين، مما يجعله أقل وضوحًا.


 

تم تقديم العديد من الأسباب الأخرى حول كيفية ظهور الهيكل على أنه حفرة كويكب، بما في ذلك التموجات المتناظرة في القشرة الناتجة عندرجات الحرارة القصوى الناتجة عن الاصطدام.

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