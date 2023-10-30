لب الأرض يسرب غازات إلى السطح.. ماذا يعني هذا؟

اكتشف العلماء كمية مذهلة من نسخة نادرة من الهيليوم، تسمى الهيليوم 3 في الصخور البركانية في جزيرة بافين بكندا، مما يدعم النظريةالقائلة بأن الغاز النبيل يتسرب من قلب الأرض، وكان ذلك منذ آلاف السنين.





اكتشف فريق البحث أيضًا الهيليوم 4 داخل الصخور، في حين أن الهيليوم-4 شائع على الأرض، إلا أن الهيليوم-3 يمكن العثور عليهبسهولة أكبر في أي مكان آخر في الكون، ولهذا السبب فوجئ العلماء باكتشاف كمية أكبر من العنصر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا من الصخور في جزيرة بافن.





وقال مؤلف الدراسة الرئيسي فورست هورتون، العالم المشارك في قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء في معهد وودز هول لعلوم المحيطات: "علىالمستوى الأساسي، يوجد القليل من 3He (هيليوم-3) في الكون مقارنة بـ 4He (هيليوم-4)".





وأضاف هورتون: "إنه نادر في الأرض لأنه لم يتم إنتاجه أو إضافته إلى الكوكب بكميات كبيرة ويضيع في الفضاء"، مضيفًا:"بينما يتحركالجزء الصخري من الأرض ويتحرك مثل الماء الساخن على سطح الموقد، تصعد المادة وتبرد وتغوص وخلال مرحلة التبريد، يُفقد الهيليوم إلىالغلاف الجوي ومن ثم إلى الفضاء".





يمكن أن يساعد اكتشاف العناصر التي تتسرب من قلب الأرض العلماء على فتح رؤى حول كيفية تشكل كوكبنا وتطوره مع مرور الوقت،وتوفر النتائج الجديدة دليلاً لدعم فرضية موجودة حول كيفية نشوء كوكبنا.