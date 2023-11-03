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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

صدى البلد

 اكتشف العلماء أن الاصطدامات العنيفة بين النجوم، والتي تسمى كيلونوفا، يمكن أن تدمر كوكبنا بسبب التدفق المميت للإشعاع أي أشعة جاما والأشعة الكونية والأشعة السينية المنبعثة من الحدث السماوي.

قال "هايلي بيركينز" الباحث في جامعة إلينوي أوربانا شامبين، لموقع Space.com وجدنا أنه إذا حدث اندماج نجم نيوتروني على بعد حوالي 36 سنة ضوئية من الأرض، فإن الإشعاع الناتج يمكن أن يسبب حدثًا على مستوى الانقراض.

يؤدي الاصطدام القوي بين النجوم النيوترونية فائقة الكثافة التي تزن ملعقة صغيرة منها حوالي مليار طن إلى انفجار جسيمي من شأنه أن يدمر طبقة الأوزون على كوكبنا ويجعلها عرضة للأشعة فوق البنفسجية على مدار الألف عام القادمة: حدث على مستوى الانقراض .

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وأكد بيركنز أن "مسافة الأمان المحددة والمكونات الأكثر خطورة غير مؤكدة لأن العديد من التأثيرات تعتمد على خصائص مثل زاوية رؤية الحدث، وطاقة الانفجار، وكتلة المواد المقذوفة، والمزيد".

ومن بين جميع الجسيمات القاتلة التي تم اختبارها، قرر الباحثون أن الأشعة الكونية تشكل مصدر القلق الأكثر أهمية. ومن شأن الاصطدام بين النجوم أن يعجل بفقاعة متوسعة من الأشعة الكونية التي من شأنها أن تغلف كل شيء في طريقها، وتمطر جسيمات مشحونة عالية الطاقة على الأرض.

بنفس القدر من الرعب هي أشعة جاما ينبعث منها نفاثتان ضيقتان من جانبي الاندماج، من شأنها، من الناحية النظرية، أن تشعل أي كوكب سماوي أو جسم في مساره المباشر لمدة تقدر بـ 297 سنة ضوئية.

ومع ذلك، فحتى المرور غير المباشر لأشعة جاما يمكن أن يكون كافيًا لإذابة الأوزون بشكل كبير ويتطلب حوالي أربع سنوات لإصلاحه.

والأسوأ من ذلك، أن اصطدامات أشعة جاما مع الغبار النجمي المحيط أو الوسط بين النجوم يمكن أن يؤدي إلى انبعاثات الأشعة السينية التي لها نفس التأثير المؤين على طبقة الأوزون لكوكبنا، وفقًا لفريق بيركنز.

ونظرًا لأن هذه التأثيرات تدوم لفترة أطول من تأثيرات أشعة جاما، فقد تكون أكثر فتكًا، وفقًا لموقع Space.com، على الرغم من أن الأرض يجب أن تكون قريبة، على بعد حوالي 16 سنة ضوئية، لتشعر بها.

ودرس فريق بيركنز اندماج نجمين نيوترونيين حدث في عام 2017، على بعد حوالي 130 مليون سنة ضوئية، مما أدى إلى تدفق عنيف من الجسيمات تبلغ كتلتها حوالي 1300 مرة كتلة الأرض، وفقًا لتقارير سابقة.

في ذلك الوقت، اعتقد الباحثون أن الكيلونوفا يمكن أن تعطي أدلة حول كيفية ظهور بعض العناصر الثقيلة مثل البلاتين واليورانيوم والذهب.

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وقال بيركنز: "هناك العديد من الأحداث الأخرى الشائعة مثل التوهجات الشمسية، وتأثيرات الكويكبات، وانفجارات المستعرات الأعظم التي لديها فرصة أكبر لأن تكون ضارة".

وفي دراسة أخرى نُشرت الشهر الماضي، لاحظ فريق من العلماء آثار كيلونوفا مشتبه بها حدثت في مارس، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الباحثون تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة مثل هذه الأحداث، حسبما قال المؤلف الرئيسي أندرو ليفان لشبكة CNN.

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